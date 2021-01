Ciampolillo “il ritardatario” su Wikipedia

Alfonso Lello Ciampolillo, prima Movimento 5 Stelle e ora Gruppo Misto, continua ad essere in cima ai trend sui social per quanto accaduto ieri sera. Nel corso della votazione per la fiducia all’attuale governo al Senato – terminata con 156 si, 140 no e 16 astenuti – che permette all’esecutivo di andare avanti, seppure con una maggioranza da ricostruire, Ciampolillo è stato al centro dell’attenzione per il suo ritardo. Non si trovava, la votazione è finita e Ciampolillo ha chiesto di votare alla Presidente Casellati fuori tempo massimo rendendo necessaria una verifica prima di permetterlo e dando vita al tormentone social – comprese le modifiche Wikipedia Ciampolillo -. Un numero che non ha cambiato le sorti della serata – il governo ha comunque avuto la maggioranza relativa – ma sia a lui che a Nencini è stato permesso di procedere.



Modifiche Wikipedia Ciampolillo

Wikipedia è l’enciclopedia online nota per la sua prerogativa unica: la possibilità per tutti gli utenti, registrati o meno, di modificare la pagina che stanno guardando (con pochissime eccezioni, tra pagine protette modificabili solo da utenti autoconvalidati o amministratori). Tutti possono modificare le pagine di Wikipedia cliccando su “Modifica wikitesto” in cima al titolo della pagina e – visitandola ieri sera e ora – si legge “Questa voce o sezione tratta di eventi in corso o di immediata attualità. Le informazioni possono pertanto cambiare rapidamente con il progredire degli eventi” sulla pagina Wikipedia Ciampolillo. Viene anche chiesto, ovviamente, di non aggiungere speculazioni alla pagina. Oltre ai tantissimi meme sulla questione della sua assenza – compreso quello “Dov’è Ciampolillo?” che allude a Morgan e Bugo – sono comparse una serie di foto delle modifiche alla pagina Wikipedia su quanto accaduto ieri.

Dov’è Ciampolillo? «Non sono arrivato tardi»

Ai giornalisti che glielo hanno chiesto in tarda serata, quando è uscito dal Senato, Ciampolillo ha detto di non essere stato in ritardo: «Io sono entrato, durante la votazione, e mi è stato chiesto se volessi votare. La presidente mi ha chiesto di esprimere il voto e io ho detto si. In quel momento hanno sospeso la votazione, dietro c’era anche il collega Nencini». Aggiunge sorridendo: «Alla fine, con la moviola, è stato possibile verificare che era tutto regola».