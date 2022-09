Twitter ha annunciato che sta testando la funzione per modificare i tweet già pubblicati

Twitter sta testando la sua nuova funzione per modificare i tweet già pubblicati. Ad annunciarlo è l’azienda stessa, con un tweet modificato, appunto.

if you see an edited Tweet it’s because we’re testing the edit button this is happening and you’ll be okay — Twitter (@Twitter) September 1, 2022



La possibilità di modificare i tweet già pubblicati sarà disponibile solo per gli utenti abbonati Twitter Blue a partire dalla fine di questo mese. La funzione è attualmente in fase di test interno ed è probabile che imiterà Facebook nello stile di modifica, presenterà cioè una cronologia delle modifiche effettuate collegata ad ogni tweet. Stando a quanto si legge in un post sul blog di Twitter: «I tweet potranno essere modificati nei 30 minuti successivi alla loro pubblicazione». I tweet modificati verranno segnalati come tali tramite un’apposita etichetta. Twitter ha dichiarato che sta testando i tweet modificabili con un piccolo gruppo di persone per rilevare eventuali problemi iniziali, compreso il modo in cui gli utenti potrebbero abusare della funzione. «Non si è mai abbastanza attenti», afferma Twitter. Per il momento la fase di test è limitata ad un singolo Paese e si espanderà progressivamente dopo che Twitter avrà osservato come viene utilizzata.

A breve si potranno modificare i tweet (ma solo pagando)

Jay Sullivan, vicepresidente dei prodotti di consumo di Twitter, ha affermato che la modifica di un tweet è una tra le funzionalità di Twitter più richiesta dagli utenti. L’ex CEO di Twitter Jack Dorsey ha a lungo osteggiato lo sviluppo della funzione per modificare i tweet, dicendo nel 2020 che Twitter non avrebbe implementato la funzione «probabilmente mai». Twitter prevede i tweet modificabili soltanto per gli abbonati a Twitter Blue, che di recente ha aumentato il suo prezzo negli Stati uniti da $ 2,99 a $ 4,99 al mese. Ciò significa che per il momento la funzione non sarà estesa agli utenti regolari.