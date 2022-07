Potrebbe arrivare presto la «modalità incognito» di WhatsApp

Potremmo "nasconderci" e non mostrarci ai nostri contatti nel momento in cui accediamo all'app di messaggistica

Un altro passo in avanti verso la privacy – almeno verso l’esterno, verso gli altri utenti del nostro stesso livello – mentre navighiamo o chattiamo su WhatsApp. Secondo quanto rilevato dai soliti ricercatori e sviluppatori di WABetaInfo, potrebbe essere possibile – presto – non mostrarsi online anche mentre si sta chattando, superando così quella esposizione che portava i singoli utenti a essere in qualche modo controllabili dai propri contatti. La modalità incognito su WhatsApp è soltanto un ulteriore passo rispetto alla possibilità di non mostrare più le spunte blu quando un messaggio viene visualizzato o, ancora, rispetto alla possibilità di non mostrare l’orario dell’ultimo accesso.

Modalità incognito su WhatsApp, la possibilità di nascondersi quando si è online

La sezione che gli sviluppatori di WABetaInfo hanno svelato al grande pubblico si troverà esattamente al di sotto di quella che permette, già ora, agli utenti di non mostrare (o di mostrare solo in parte) l’orario e il giorno del loro ultimo accesso all’applicazione. L’opzione verrà individuata sotto a un unico cappello Chi può vedermi mentre sono online, con la possibilità di spuntare due ipotesi: Tutti oppure Le stesse persone che possono vedere il mio ultimo accesso. Va da sé, dunque, che le due opzioni siano strettamente collegate: l’ultimo accesso può essere disponibile per tutti, per i propri contatti, per i propri contatti con qualche eccezione, per nessuno.

L’implementazione non è ancora stata resa disponibile sui vari dispositivi, ma dovrebbe arrivare sia per quanto riguarda il sistema operativo di Android, sia per quanto riguarda il sistema operativo iOS. I ricercatori di WABetaInfo hanno commentato positivamente la notizia, definendola una grande apertura e disponibilità all’ascolto – da parte dell’azienda madre Meta – dei feedback degli utenti.