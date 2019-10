Missouri 4 rompe il silenzio social: «Devo capire cosa fare da grande, voi guardate sempre Propaganda»

Mirko Matteucci, alias Missouri 4, ha rotto il suo silenzio sui social network. Dopo tre puntate di Propaganda Live senza di lui, il pubblico aveva iniziato a chiedersi che fine avesse fatto e quali fossero le motivazioni della sua latitanza dalla trasmissione. Qualcuno aveva ipotizzato anche un suo problema di salute. Nulla di tutto questo: lo storico tassista di Propaganda Live (il programma condotto da Diego Bianchi su La7) ha girato un video per rassicurare i suoi fan.

Missuori 4 torna a fare un video sui social

Visualizza questo post su Instagram Grazie grazie grazie, ve amo tanto ❤ #paceinteriore Un post condiviso da Mirko Matteucci (@mirkomatteucci) in data: 4 Ott 2019 alle ore 4:13 PDT

«Missouri 4 è fatto così – ha detto lo storico tassista di Propaganda Live – quando perde un po’ di serenità interiore si chiude a riccio, non comunica. Mi scuso per il mio silenzio e grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Io mi sono fermato perché devo ancora capire cosa farò da grande. E, inoltre, ringrazio lo staff (ma che dico staff?), la grande famiglia di Propaganda Live: mi raccomando, stasera tutti davanti alla televisione a guardarli e a gridare ‘Pro-pa-gan-da’».

Missouri 4, la versione di Diego Bianchi

I fan si erano interrogati sulla sua assenza e la risposta era stata data dallo stesso Diego Bianchi nella scorsa puntata di Propaganda Live. Aveva escluso, innanzitutto, problemi di salute e aveva detto che questa sua assenza era dovuta al fatto che Missouri 4 non si era fatto sentire nel corso dell’estate. La versione di Propaganda è stata confermata anche da Mirko Matteucci: situazione risolta? L’amore tra Missouri 4 e i suoi vecchi compagni di avventura non sembra essersi scalfito.