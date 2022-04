Il presunto video di BBC che attribuisce il missile sulla stazione Kramatorsk all’Ucraina

Si tratta di un contenuto falsificato (si sente anche un commento in italiano a un certo punto) per far credere che il missile sia stato lanciato dall'Ucraina

Bufala sbufalata poco prima di iniziare a girare (e attualmente lo sta facendo tanto e in molte lingue, come intuibile dal video condiviso sotto e dal copy in francese abbinato). Si tratta di un video bufala missile stazione Kramatorsk ucraino che prova a imitare lo stile dei contenuti pubblicati sui social dalla BBC con tanto di logo sovraimpresso. Lo scopo di questo video – che ribadiamo, è un fake – sarebbe quello di dimostrare come il missile che ha colpito la stazione di Kramatorsk lo scorso 8 aprile alle ore 10.30 del mattino ferendo e uccidendo (sono oltre 50 i morti) i civili che stavano provando a fuggire dalla guerra via treno.

🔴 La BBC déclare ouvertement que le massacre de la gare de Kramatorsk a été commis par l’Ukraine. pic.twitter.com/uZPb1pEkh9 — Tcham Cordemans (@TchamCord1980) April 13, 2022



LEGGI ANCHE >>> La bufala del video dei soldati ucraini che trascinano cadaveri a Bucha per la “messinscena”

Missile stazione Kramatorsk ucraino: il video fake attribuito a BBC

Vi avviso che tra poco inizierà a girare un filmato spacciato come prodotto dalla BBC dove si “dimostra” che il missile sulla stazione è ucraino. Montaggio quasi a caso, logo BBC sovraimpresso, sovrascritte in inglese, ma nessun commento se non qualche secondo in italiano (sic) — comandante nebbia (@mentecritica) April 13, 2022

Vari fact checkers in rete hanno già chiarito la natura di questo video: nel caso specifico è evidente la poca cura nel montaggio, il logo BBC sovraimpresso e le scritte in inglese – invece – potrebbero facilmente passare per vere se si considerano i contenuti che BBC pubblica solitamente sui suoi canali social. Alle immagini poco curate si sovrappone un solo ed unico commento che, assurdamente, è in lingua italiana e questo è senz’altro l’indizio più eclatante che permette – a chi osservi il contenuto con uno spirito critico – di capire che qualcosa non va.

Le difficoltà nell’attribuzione del missile

Nel clima attuale, in cui ancora si analizzano le prove fornite dai giornalisti inviati di guerra in Ucraina, è facile inquinare il dibattito. Partiamo dai dati di fatto: la cluster bomb (bomba a grappolo) che è stata utilizzata per l’attacco alla stazione è vietata dai trattati internazionali che né la Russia né l’Ucraina hanno firmato. Le prove le fornisce BBC nella giornata di oggi facendo riferimento alle testimonianze dei suoi inviati di guerra e a quelle dei presenti nei pressi della stazione, che hanno parlato di esplosioni multiple.

La Russia, che ha negato di aver utilizzato questa tipologia di bombe a Donetsk e a Lugansk e che affermava nel 2020 di aver smesso di utilizzare quel tipo di arma, è stata contraddetta dall’Onu che ha confermato l’utilizzo dell’arma nelle due città ucraine. Per quanto riguarda il punto di origine del lancio, BBC è a lavoro per capire – tramite video e immagini suo social – da dove sia partito esattamente il missile ma, finora, non c’è certezza in tal senso.