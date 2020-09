Al Tg1 il ministro della Salute diventa Ministro della Speranza | VIDEO

Capita a tutti di incespicarsi quando si tratta di parlare, ancora di più se si fa un lavoro complicato in tal senso come l’annunciatrice del tg. In questo caso abbiamo assistito a un vero e proprio lapsus della giornalista dell’edizione mattutina di oggi del Tg1. Parlando di un intervento del ministro della Salute Speranza alla camera la giornalista Susanna Lemma ha invertito il cognome e il titolo del ministero con un risultato che, alle orecchie, risulta esilarante.

Il «ministro della Speranza Salute»

Ed ecco che, con un risultato divertente, il ministro della Salute Speranza diventa il «ministro della Speranza Salute». A rendere ancora più comica la situazione è il fatto che l’annunciatrice sembra non rendersi minimamente conto dell’errore e procede spedita con tono professionale. Un errore comprensibile e che sicuramente si perdona, considerato il risultato, e che in rete è stato accolto molto bene da chi ha pubblicato il video e poi lo ha commentato. In molti hanno colto l’ironia di chiamare il ministro della Salute “ministro della Speranza” vista l’attuale situazione in cui si trova ad operare, con la pandemia in corso e le scuole da riaprire a giorni.

Le reazioni al video

Sono stati molti i commenti al video pubblicato, tutti positivi e ironici. C’è chi ironizza sull’orario di lavoro («Io farei di peggio. La mattina al più grugnisco»), chi apprezza la giornalista per il divertente lapsus e il risultato («C’è da volerle bene.» oppure «Io ho grande stima per lei»). Ci sono anche utenti che hanno rincarato la dose con ulteriori giochi di parole («Il ministro della speranza-salute vi saluta.») e chi ha affermato che, considerata la situazione attuale, effettivamente in Italia un ministro della Speranza non farebbe male.