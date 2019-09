I ministri di Pd e LeU del governo Conte-2

La squadra del governo Conte-2 è stata consegnata nelle mani di Sergio Mattarella. Le indicazioni parlano di qulache conferma e promozione nel Movimento 5 Stelle (da Alfonso Bonafede alla Giustizia, a Lorenzo Fioramonti al Miur mentre Roberto Fraccaro promosso a sottosegretario a Palazzo Chigi), mentre a sinistra, come ovvio, la situazione è ben diversa: sono ben nove i nuovi ministri Pd-LeU che comporranno la squadra guidata da Giuseppe Conte.

Nelle ultime ore era cresciuta la candidatura di Roberto Gualtieri alla guida del Ministero più delicato per tradizione: quello di Economia e Finanza. E la conferma, ancor prima dell’ufficialità dal Quirinale, è arrivata anche da una gaffe in salsa europea, con l’eurodeputato Luis Garicano gli ha rivolto i suoi complimenti per il nuovo incarico (ancora non ufficiale). Oltre alle note di colore, ci sono altri dicasteri da completare. Il nome a sorpresa, ma neanche troppo, è quello di Roberto Speranza che finirà alla guida del ministero della Salute. Il segretario di Articolo 1 – eletto come deputato nelle fila di Liberi e Uguali – è dato come sicuro al posto di Giulia Grillo nei palazzi dell’Eur.

Speranza alla Salute e Guerini alla Difesa

Paola De Micheli (vicesegretario, in coabitazione con Andrea Orlando, del Partito Democratico), invece, avrà il compito di subentrare a Danilo Toninelli al Mit. Lorenzo Guerini (sempre del Pd) prenderà il posto di Elisabetta Trenta alla Difesa, mentre Dario Franceschini (il primo dem ad aprire ufficialmente un varco all’alleanza con il Movimento 5 Stelle) tornerà a guidare i Beni Culturali, come già fatto dal 2014 al 2018.

Il resto della squadra di ministri Pd-LeU

La squadra di ministri Pd-Leu al fianco di Giuseppe Conte in questa nuova esperienza di governo, sarà completata dalle figure di Francesco Boccia agli Affari Regionali, Peppe Provenzano al Mezzogiorno, Elena Bonetti alle Pari Opportunità e la senatrice Teresa Bellanova all’Agricoltura.

