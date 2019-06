I minibot sono diventati un teatrino di scontro all’interno della Lega. Dopo il parere negativo dato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e le perplessità del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da due giorni va avanti una dibattito dialettico a distanza tra il sottosegretario leghista a Palazzo Chigi – e braccio destro di Matteo Salvini nel Carroccio – Giancarlo Giorgetti e il deputato leghista – presidente della Commissione Bilancio della Camera – Claudio Borghi.

L’ultimo capitolo (per il momento) arriva direttamente dalla Svizzera e vede protagonista Giancarlo Giorgetti che continua con la sua linea contro i minibot – anche se, fonti della Lega, fanno sapere che non si spiegano questo cambio di prospettiva -. Il sottosegretario a Palazzo Chigi, con delega allo Sport, mentre a Losanna rappresentava l’Italia in vista della valutazione del Cio sulla candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi 2026, ha risposto alle domande dei cronisti dopo la replica di Borghi alle sue parole.

I minibot da puntare sulla Svezia olimpica

«Borghi si è offeso? Borghi non deve offendersi, gli ho consigliato di puntare i minibot sulla vittoria della Svezia». Una dichiarazione che arriva dopo la replica del presidente della Commissione Bilancio alla Camera che aveva giudicato distratto l’atteggiamento di Giorgetti, troppo impegnato a curare nei minimi dettagli il dossier Milano-Cortina in attesa del giudizio del Comitato Olimpico Internazionale. Il duello, dunque, all’interno della Lega sembra essere molto acceso.

Il duello a distanza Giorgetti-Borghi

Per la prima volta dall’inizio di questo governo è stata resa palese una frattura all’interno del Carroccio che, fino ad ora, aveva sempre mostrato grande compattezza al suo interno. Magari celando qualche malcontento, ma nel mostrare i suoi muscoli alla platea elettorale non erano mai state messe in evidenza queste frizioni interne. Un disagio che è stato sottolineato anche dall’alleato Luigi Di Maio che si è detto sorpreso per questo passo indietro di Giorgetti sui minibot.

