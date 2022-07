Sono stati attimi di vero panico quelli vissuti dai 147 passeggeri a bordo dell’aereo di linea del volo VY1367 in partenza da Fiumicino e diretto ad Alicante, in Spagna. Sui loro cellulari sono arrivati, infatti, messaggi di morte e immagini terrificanti.

LEGGI ANCHE > Il messaggio di Anonymous all’Italia: «Su Killnet eccessivo allarmismo dei media»

Paura su un aereo a Fiumicino: messaggi di morte ai passeggeri

Il comandante del volo ha deciso così di rinviare la partenza del volo in attesa dell’arrivo della polizia di Frontiera dell’aeroporto di Fiumicino. I messaggi erano in Amarico, la lingua ufficiale dell’Etiopia, e contenevano minacce inquietanti e immagini di teschi e figure macabre. Alla fine è stato scoperto il colpevole. L’idea è stata di un giovane di 18 anni, spagnolo, che ha poi ammesso di aver condiviso con la funzionalità “airdrop” il messaggio. Il giovane è stato denunciato per procurato allarme e l’aereo è finalmente decollato con due ore di ritardo. AirDrop viene usato per condividere foto, documenti e altro con dispositivi Apple nelle vicinanze o ricevere contenuti. Basta assicurarsi che il destinatario sia nelle vicinanze e nel raggio di copertura del Bluetooth e del Wi-Fi. Molti passeggeri hanno, dunque, accettato di ricevere quei file che si sono rivelati essere poi messaggi e immagini di teschi. È stato lo stesso giovane a farsi avanti e ad ammettere le sue responsabilità subito dopo l’arrivo a bordo degli agenti di polizia in servizio presso il principale aeroporto di Roma. Gli agenti sono immediatamente saliti a bordo dell’aereo per capire chi fosse il mittente, e dopo alcune indagini è emerso che a inviarli era stato proprio un passeggero.