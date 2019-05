Domenico “Mimmo” Lucano ospite oggi dell’incontro «cammino di rinascita di un paese abbandonato» organizzato a La Sapienza di Roma. Prima di entrare nell’università romana, il sindaco sospeso di Riace ha parlato con gli studenti radunati in piazzale Aldo Moro, rivolgendosi anche ai militanti di Forza Nuova presenti per la contro manifestazione: «Chi contrasta non conosce la realtà».

Mimmo Lucano: «Chi ci contrasta non ha capito la realtà»

Gli studenti hanno accolto il sindaco sospeso tra gli applausi, cantando in coro «siamo tutti antifascisti» e intonando «Bella ciao». «Chi vuole contrastare questa manifestazione dice che sono un sindaco che vuole riempire i borghi calabresi con coloni africani. Una sorta di sostituzione etnica, ma non conoscono la realtà dei borghi calabresi, che sono spenti». Mimmo Lucano, oggi ospite all’Università La Sapienza di Roma, ha parlato agli studenti che si sono riuniti in piazzale Aldo Moro, spiegando che il “modello Riace” ha ridato vita alle «aree interne della Calabria che si sono spopolate». «Gli immigrati non hanno occupato alcuno spazio degli italiani, ma anzi gli immigrati hanno dato anche agli Italiani la possibilità di cercare riscatto» ha aggiunto Lucano prima di entrare e partecipare al seminario organizzato.

Mimmo Lucano a La Sapienza: «Salvini crea un clima di odio e divisione»

«Siamo l’onda rossa che contrasta l’onda nera che sta oscurando anche i nostri orizzonti» ha aggiunto Mimmo Lucano prima di entrare al seminario, aggiungendo che «il ministro dell’Interno è uno degli autori che ha creato in Italia questo clima di odio e e divisione». Il riferimento è chiaramente alla contro manifestazione organizzata da Forza Nuova, che nelle stesse ore si è riunito di fronte alla biblioteca nazionale di Castro Pretorio per poi marciare verso piazzale Aldo Moro. Proprio all’inizio della contro manifestazione, sono stati registrati i primi episodi di violenza. Un ragazzo che stava uscendo dalla biblioteca avrebbe avuto un diverbio con uno dei militati Fn, che l’ha poi aggredito prendendolo a schiaffi.

(credits immagine di copertina: Twitter Yara)