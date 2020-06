Miley Cyrus ha chiesto a Giuseppe Conte di combattere l’impatto del Covid sulle comunità nere

Cosa ci fanno Miley Cyrus e Giuseppe Conte nella stessa frase? Potreste sorprendervi, perché addirittura i due nomi sono finiti nello stesso tweet. Negli ultimi giorni, la cantante e attrice – ormai ex astro nascente di Disney Channel – ha speso il suo impegno e ha messo tutte le sue energie nella battaglia contro il razzismo e contro i duri impatti dei disastri nel nostro tempo sulle comunità marginalizzate. Così, Miley Cyrus ha pensato di coinvolgere anche Giuseppe Conte nella sua battaglia.

In un tweet ha scritto: «L’Italia e gli altri stati del mondo sono uniti nella solidarietà al Black Lives Matter partito negli Stati Uniti – ha affermato la cantante -. Dobbiamo stare uniti soprattutto per combattere l’impatto del coronavirus e la sua forte sproporzione sulle comunità messe ai margini, soprattutto quelle di colore. Si unisce a noi, presidente Giuseppe Conte?».

Italy🇮🇹 and the world united in solidarity with Black Lives Matter in the US. We must stay united to tackle #COVID19 and its disproportionate impact on marginalized communities, especially communities of color. Please join us, PM @GiuseppeConteIT? #GlobalGoalUnite⭕️

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 12, 2020