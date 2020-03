Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico rinviate per coronavirus

Prima sono state le Strade Bianche (che si sarebbero dovute correre in questo week-end) a essere sacrificate sull’altare del coronavirus. Ora, cadono anche Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo. Ma la paura più grande per gli organizzatori è che il bersaglio più grosso possa essere il Giro d’Italia in programma nel mese di maggio, con il suo bagaglio di 500 milioni di investimenti, la sua partenza in Ungheria e i profitti per un totale di 50 milioni per gli organizzatori di Rcs.

Milano-Sanremo rinviata, così come la Tirreno-Adriatico

La Tirreno-Adriatico (in programma dall’11 al 17 marzo) è la corsa di una settimana che meglio si adatta alla preparazione del Giro d’Italia per le squadre italiane e internazionali. La Milano-Sanremo, invece, è la classicissima di primavera, in programma il prossimo 21 marzo. Con il dilagare dell’emergenza coronavirus, è stato deciso il rinvio delle due corse del calendario professionistico dell’UCI.

Al momento, non ci sono nuove date per le corse: la federazione ciclistica internazionale dovrà trovare gli spazi opportuni in calendario per inserire l’edizione 2020 di queste corse nei programmi delle diverse squadre Pro Tour. Tuttavia, una delle componenti fondamentali di queste corse è anche e soprattutto quella ambientale, con le incertezze del clima primaverile e la loro posizione strategica di trampolino di lancio verso gli appuntamenti della primavera inoltrata del ciclismo. Tra questi anche il Giro d’Italia 2020 che, ora più che mai, sembra essere a rischio rinvio se le cose non dovessero migliorare.

L’Italia, lo ricordiamo, non è l’unico stato colpito da cancellazioni di corse ciclistiche. Anche l’UAE Tour è stato sospeso – a due tappe dal termine – per una possibile emergenza coronavirus che ha portato con sé uno strascico lunghissimo di polemiche per i controlli effettuati e per i risultati controversi che sono emersi. Il ciclismo, sport di strada e di contatto, sembra davvero prepararsi a una stagione complicatissima.