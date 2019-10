X Factor, Mika ha messo in dubbio l’autonomia di decisione dei giudici?

«Non date retta a quello che sentite nelle orecchiette». È stata la frase chiave dell’ultima puntata di X Factor 13, andata in onda ieri, 24 ottobre, su Sky Uno e che verrà riproposta questa sera in chiaro su Tv8. L’ha pronunciata Mika, ospite della serata e quinto giudice per un giorno. Il cantante libanese naturalizzato britannico – che era stato protagonista della trasmissione nel 2013 e nel 2014, sempre nelle vesti di giudice – ha espresso un giudizio che in molti hanno interpretato come una vera e propria critica feroce al meccanismo di funzionamento del talent show.

LEGGI ANCHE > ‘Siccome è maghrebina vuole fare l’alternativa’: gli insulti a Malika Ayane per le sue decisioni a X Factor

Mika a X Factor solleva il polverone delle cuffiette

«Dentro le vostre orecchiette – ha affermato Mika -, ci sono delle voci che vi parlano. Buttateteli fuori questi pezzi di me**a, perché non servono a niente e seguite i vostri cuori». In seguito a questa sua affermazione, sui social network è stato notato che Samuel (ex frontman dei Subsonica) ha fatto a meno degli auricolari con cui i giudici comunicano con la regia.

Ma, quindi, Mika ha fornito un dettaglio su X Factor che doveva restare nel segreto delle stanze degli autori? Dalla regia del talent show hanno la possibilità di condizionare, attraverso la valutazione di ciò che «funziona di più» dal punto di vista televisivo, il giudizio di Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta?

Mika e le cose che non quadrano a X Factor 13

Sembra proprio questa l’illazione che ha fatto Mika, tanto più che la sua è una delle voci più autorevoli in materia: per due anni, infatti, è stato giudice della trasmissione e, evidentemente, conosce bene i meccanismi che stanno dietro alla selezione degli artisti. Selezioni che anche quest’anno hanno avuto dei piccoli passaggi a vuoto, con la formazione di un gruppo – i Seawords – che è stata cambiata in corsa, in seguito alla rinuncia del chitarrista del duo. Situazioni di questo tipo sembrano favorire il marketing e non premiare il merito degli altri concorrenti. Forse è a questo che si riferiva Mika quando parlava di cuffiette?

FOTO: ANSA / MATTEO BAZZI