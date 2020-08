La lezione che ci ha lasciato Micol Saletti

Una morte improvvisa, all’età di 40 anni. Un infarto ha strappato dalle braccia delle sue tre figlie e di suo marito Micol Saletti. Una tragica perdita per la sua famiglia e per le persone che le volevano bene. E non erano poche. La donna, infatti, è stata protagonista del mondo culturale e scolastico italiano. Era un’insegnante di matematica e non solo: 13 anni fa fondò un’associazione che consentiva a tutti gli studenti di usufruire di ripetizioni in caso di lacune nelle varie materie scolastiche. Il tutto a costi molto più bassi, consentendo a tutti di non rimanere indietro con il programma.

Forse non tutti conoscevano Micol Saletti e la sua storia. Nel 2007 fondò l’associazione che porta ancora il suo nome: ‘Culturalmente Saletti’. Nel corso di questi 13 anni, insieme a moltissimi docenti che hanno aderito al suo progetto, l’insegnante di matematica è diventata una sorta di stella cometa che ha indicato il cammino della scuole. La sua associazione, infatti, aveva l’obiettivo di aiutare gli studenti: anche quelli delle famiglie che hanno difficoltà economiche e non possono permettersi di pagare le ripetizioni a propri figli.

Micol Saletti e la lezione che ci ha lasciato

Tredici lunghi anni, senza clamore mediatico, profili social e pubblicità per annunciare cosa Micol Saletti aveva realizzato. Ed era – ed è ancora – un qualcosa di grande che deve ricordare a tutti come il diritto alla Scuola sia un’esigenza pubblica, aperta a tutti e alla disponibilità di tutti. Le ripetizioni – per tutte le materie, per ogni scuola di ordine e grado – erano a basso costo e commisurate alle possibilità delle famiglie. Una donna rivoluzionaria che, nel suo piccolo, ha dato un grande segnale.

Oggi la tragica notizia delle sua morte. A soli 40 anni, per colpa di un infarto che l’ha strappata alle sue tre figlie, al marito e a tutte le persone che sono cresciute anche grazie a lei.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Micol Saletti)