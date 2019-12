Michaela Biancofiore lascia Forza Italia perché «è diventata come i grillini»

Ora, la deputata passerà a far parte del gruppo misto

Vigilia di Natale amara per il partito di Silvio Berlusconi

Vigilia di Natale amara per Forza Italia che perde una sua voce storica. Michaela Biancofiore, 49enne esponente degli azzurri del Trentino-Alto Adige (regione della quale è stata coordinatrice di partito a lungo), ha deciso di abbandonare la nave. Forza Italia è diventato un partito nel quale la deputata (ex sottosegretaria nel governo di Enrico Letta) non riesce più a riconoscersi. E adesso, dopo oltre 20 anni di militanza accanto del Cav, si trasferirà nel gruppo misto.

Michaela Biancofiore lascia Forza Italia

La sua dichiarazione di addio a Forza Italia è carica di nostalgia per gli albori della ‘rivoluzione liberale’ di Silvio Berlusconi. «Con la morte nel cuore, ma anche liberata – ha detto Biancofiore -. La Forza Italia nella quale sono nata e cresciuta, non esiste più. Siamo diventati come i grillini, uno vale uno senza distinguo, senza storia, senza rispetto per le persone».

Il riferimento, con ogni probabilità, è alle vicende che l’hanno interessata di persona nell’ultimo periodo. Da qualche tempo era stata sostituita come coordinatrice locale di Forza Italia nel Trentino-Alto Adige. Nel 2016 aveva perso la sua personalissima battaglia con Silvio Berlusconi che aveva preferito il proprio candidato a quello espresso dalla segreteria di Forza Italia come sindaco di Bolzano. Un iter che ha visto soccombere proprio Michaela Biancofiore che, ormai, non si riconosceva più da tempo nelle scelte prese da Forza Italia.

Le motivazioni alla base dell’addio di Michaela Biancofiore

Recentemente, Michaela Biancofiore si era confrontata con toni molto accesi con Vittorio Feltri, editorialista di Libero, sulla questione dei separatisti altoatesini e aveva fatto appello alle forze del centro-destra affinché potessero supportarla in questa sua battaglia storica per l’unità della regione. Evidentemente, i suoi appelli sono rimasti sempre lettera morta in Forza Italia. Da qui, la decisione di dare una svolta alla propria carriera politica.

FOTO: ARCHIVIO/ANSA