Il governo «salva» la metro C: le talpe non si fermeranno ai Fori

Vedranno il sole a piazza Venezia. Dopo lo stop ai lavori sulla linea della Metro C rispetto al progetto originale, dovuto a una mancanza di fondi, le talpe che stanno scavando per la realizzazione dell’infrastrutura rischiavano di restare interrate sotto ai Fori Imperiali. Rovine moderne, tra le rovine dell’antichità. Invece, ad arrivare in soccorso a un progetto cardine per la città di Roma, ci ha pensato il governo che ha sbloccato i fondi che, soltanto a giugno scorso, sembravano un vero e proprio miraggio.

Metro C, il tunnel proseguirà fino a Piazza Venezia

Proprio poco fa, l’accordo tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Campidoglio è stato raggiunto, accolto e salutato con toni trionfalistici dalla sindaca Virginia Raggi: «Le talpe – ha detto – non si fermeranno ai Fori Imperiali, ma andranno avanti fino a Piazza Venezia. Si tratta di una vittoria di tutti i cittadini, resa possibile da un lavoro congiunto con il Ministero dei Trasporti. La metro C è un’opera cruciale che punta a rendere sempre più sostenibili i trasporti nella capitale».

Lo stanziamento che salva la Metro C

Eppure, il rischio di un clamoroso naufragio delle talpe c’è stato. Nel corso di questa estate, non sembrava esserci alcuno spiraglio per ottenere i fondi necessari per poter rispettare il progetto originario. Le talpe sarebbero rimaste interrate e, per prolungare la linea, ci sarebbe voluto un progetto diverso con una lievitazione conseguente dei costi. Con i fondi stanziati dal ministero dei Trasporti pare che quest’ultima ipotesi sia definitivamente scongiurata.

Ora, il piano del ministro Paola De Micheli dovrà superare un’ultima soglia di sbarramento: la deliberazione definitiva del CIPE dopo che oggi, proprio il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato in via preliminare il piano di investimento.

Photo: Annette Reuther/dpa