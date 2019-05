Metro A chiusa, una donna muore incastrata sui binari a Lepanto | VIDEO

Grave incidente sulla metro A di Roma. All’interno della stazione Lepanto della metropolitana, una persona è caduta sui binari restando incastrata: si sarebbe trattato di un suicidio e, nonostante l’arrivo dei soccorsi, per la persona non ci sarebbe stato nulla da fare. La linea è stata chiusa e il servizio è stato interrotto, così come comunicato dall’Atac. La compagnia che gestisce il trasporto pubblico a Roma ha organizzato un servizio di bus navetta nella tratta Termini-Ottaviano. La Circolazione tra Termini e Anagnina e Ottaviano e Battistini è attiva con rallentamenti. La Polizia ha confermato che la vittima, una donna, è morta in seguito alle ferite riportate.

Metro A, interruzione sulla linea Termini-Ottaviano

#info #atac – metro A: aggiornamento – interruzione Termini<->Ottaviano per soccorso a persona sui binari stazione Lepanto. In attivazione servizio bus sostitutivo #Roma — infoatac (@InfoAtac) May 30, 2019

Sul posto è arrivata la polizia scientifica, mentre il macchinista del mezzo è stato soccorso in stato di choc. Dalle prime indiscrezioni si parla di una donna senegalese. Sul posto sono arrivati anche i suoi parenti che sono fatti scendere sulla banchina della stazione Lepanto della metro A. Molti di loro sono distrutti e in lacrime per quanto accaduto.

Metro A chiusa, muore una donna a Lepanto

La linea è stata chiusa da Termini a Ottaviano, in entrambe le direzioni. Diverse persone, attualmente, sono ferme davanti alla stazione della metro Lepanto, mentre la polizia impedisce a tutti l’ingresso e non rilascia dichiarazioni, perché non sono state rilasciate indicazioni in merito dai vertici che gestiscono e coordinano le operazioni di soccorso.

Secondo fonti non ancora ufficiali, l’incidente sarebbe stato provocato da un probabile tentativo di suicidio e che la persona protagonista del gesto sarebbe morta. L’ambulanza, sul posto, è infatti stata chiusa, senza portar via alcun ferito con sé. La persona che si sarebbe suicidata dovrebbe essere una donna di origini senegalesi. Ignote le cause del gesto.

[FOTO e VIDEO di Francesco Collina per Giornalettismo]