TikTok e Meta ingannano gli adolescenti: i genitori fanno causa

Una ragazza di 16 anni nello Utah diventa così ossessionata dall’immagine del proprio corpo dopo essere stata adescata su Instagram che sviluppa anoressia e bulimia. Un ragazzo del Michigan passa dal guardare video di YouTube per diverse ore al giorno all’età di 9 anni ad abbuffarsi tutta la notte su TikTok e Snapchat, poi finisce per condividere una sua foto nudo su Snapchat con uno sconosciuto che la fa circolare ampiamente online. Una ragazza del Connecticut lotta per più di due anni con un’estrema dipendenza da Instagram e Snapchat prima di soccombere a una grave privazione del sonno e alla depressione e togliersi la vita, all’età di 11 anni. È quanto ha riportato un interessante articolo di Bloomberg. Questa una parte del testo, che traduciamo grazie a Google Translate e riportiamo di seguito.



Questi bambini e altri come loro sono di fronte a un nuovo tentativo di utilizzare il contenzioso per attribuire la responsabilità dei presunti pericoli dei social media alle società che gestiscono le piattaforme più popolari. Più di 70 cause legali sono state intentate quest’anno contro Meta, Snap, TikTok di ByteDance e Google incentrate su affermazioni di adolescenti e giovani adulti che affermano di aver sofferto di ansia, depressione, disturbi alimentari e insonnia a causa della loro dipendenza dai social media. In almeno sette casi, i querelanti sono i genitori di bambini morti per suicidio. Le cause fanno affermazioni di responsabilità del prodotto che sono nuove per i social media ma hanno echi di campagne passate contro le aziende del tabacco e le case automobilistiche. L’idea che le società di social media si assumano la responsabilità dei potenziali danni causati dai loro prodotti ai giovani è emersa alla fine del 2021 quando l’ex dipendente di Meta Platforms Inc. (non TikTok) Frances Haugen si è fatta avanti con documenti sulle sue operazioni interne. Tra le accuse di Haugen c’era un’affermazione secondo cui la società stava consapevolmente depredando i giovani vulnerabili per aumentare i profitti. Haugen ha rivelato uno studio interno su Instagram di proprietà di Meta che ha trovato prove del fatto che molte ragazze adolescenti che utilizzavano l’app di condivisione di foto soffrivano di depressione e ansia per problemi di immagine corporea. Perlomeno, il nuovo fronte legale rappresenta una sfida di pubbliche relazioni per le società tecnologiche già in conflitto. La loro difesa si basa sulla sezione 230 del Communications Decency Act, lo statuto federale di 26 anni che conferisce alle società Internet un’ampia immunità dalle affermazioni sui contenuti dannosi pubblicati dagli utenti. La legge li ha protetti così efficacemente da rivendicazioni legali che voci sia della sinistra che della destra politica hanno chiesto la sua riforma. Per buona misura, le società citano anche i loro diritti costituzionali di libertà di parola in quanto editori per controllare i loro contenuti. Potrebbero volerci mesi prima che un giudice federale decida se far procedere il contenzioso.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]