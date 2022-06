Meta prevede un miliardo di persone nel metaverso entro il 2030

Meta crede che un miliardo di persone parteciperà al metaverso entro il prossimo decennio, nonostante il concetto sembri molto nebuloso al momento. È quanto riporta il sito digitaltrends.com.



Il CEO Mark Zuckerberg ha parlato con Jim Cramer della CNBC in una recente trasmissione di Mad Money e ha affermato che gli acquisti di contenuti digitali metaverse porterebbero all’azienda centinaia di miliardi di dollari entro il 2030. Ciò invertirebbe rapidamente il crescente deficit di Meta’s Reality Labs, che ha già investito miliardi nella ricerca e nello sviluppo di hardware e software VR e AR. Attualmente, questo suona come un allungamento dato che solo una piccola percentuale della popolazione possiede hardware per la realtà virtuale e pochi dispositivi di realtà aumentata dedicati sono stati rilasciati dai principali produttori. Apple e Google hanno sviluppato ciascuna soluzioni AR per smartphone e Meta ha ammesso che il metaverso non richiederà hardware speciale per accedervi. Qualsiasi computer, tablet o smartphone moderno ha prestazioni sufficienti per visualizzare contenuti virtuali, tuttavia, l’esperienza completamente immersiva è disponibile solo indossando un display montato sulla testa, indipendentemente dal fatto che prenda la forma di un visore VR o di occhiali AR. Secondo Cramer, inizialmente Meta non sta prendendo un taglio dai creatori, mentre prevede di continuare a investire pesantemente nell’infrastruttura hardware e software per il metaverso. Meta si rende conto che non può costruire un intero mondo da solo e ha bisogno dell’innovazione dei creatori e del richiamo di influencer per far decollare la piattaforma come hanno fatto Facebook e Instagram. Zuckerberg ha spiegato che il playbook di Meta è sempre stato quello di creare servizi che soddisfino un’esigenza e far crescere la piattaforma fino a un miliardo o più di utenti prima di monetizzarla. Ciò significa che i prossimi 5-10 anni potrebbero essere una rara opportunità per aziende e consumatori di trarre vantaggio da un’esperienza metaverse a basso costo prima che Meta inizi a richiedere una quota. Proprio come Facebook una volta era privo di pubblicità, il primo metaverso potrebbe essere libero dalle distrazioni. Questa non è esclusivamente la strategia di Meta, ma il metodo di crescita utilizzato dalla maggior parte delle aziende basate su Internet. Concentrarsi prima sulla crescita e poi sul denaro è diventata una pratica standard. In futuro, sarà necessario un atto di bilanciamento per guadagnare abbastanza soldi per finanziare i servizi mantenendo il metaverso abbastanza accessibile da trattenere gli utenti. Anche se Meta potrebbe non convincere un miliardo di persone a indossare un visore VR entro il 2030, non c’è dubbio che il metaverso diventerà un’area attiva di crescita. Dovrebbe interessare abbastanza possessori di VR, AR, smartphone, tablet e computer da essere autosufficienti entro pochi anni e potrebbe effettivamente esplodere fino a raggiungere un miliardo di persone entro il 2030.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]