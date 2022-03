Meta: “Proteggiamo libertà espressione come mezzo autodifesa”

“La nostra linea è proteggere la libertà di espressione in quanto manifestazione di autodifesa in reazione a un’invasione militare del proprio Paese”. Lo ha scritto su Twitter Nick Clegg, ex vicepremier britannico ed ex leader del partito Liberaldemocratico che è al momento responsabile di Global Affairs per Meta. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Responding to reports that the Russian government is considering designating Meta as an extremist organization for its policies in support of speech: pic.twitter.com/Y8sUbZDSML — Nick Clegg (@nickclegg) March 11, 2022

In questa veste ha risposto a Mosca che intende inserire Facebook e Instagram nella lista di “organizzazioni estremiste” dopo la decisione del social network di togliere la censura ai post contro la Russia. Nel suo intervento, Clegg ha spiegato che Meta “non è in lite con il popolo russo” e che nessun cambiamento è stato apportato in tema di linguaggio di odio “per quanto riguarda il popolo russo”. Quindi ha aggiunto che tali cambiamenti sono temporanei e saranno sottoposti a costante verifica. Il cambio della policy di Meta – che possiede Facebook e Instagram – sui contenuti social relativi alla Russia – che permetterà di postare in alcuni Paesi contenuti contro l’esercito russo che ha invaso l’Ucraina “è temporanea e dovuta a circostanze straordinarie”. Lo ha spiegato il presidente degli Affari globali di Meta, Nick Clegg, assicurando che l’azienda continuerà a monitorare la situazione e una possibile revisione della decisione.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]