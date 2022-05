Meta per condividere più dati sul targeting degli annunci politici e sociali adotta FORT

Meta, società madre di Facebook, lancia FORT: l’azienda oggi ha dichiarato di aver deciso di condividere maggiori dati sulle scelte di targeting fatte dagli inserzionisti che postano annunci politici e sociali nel suo database di annunci pubblici. Meta ha inoltre dichiarato che includerà anche informazioni precise sul targeting per questi singoli annunci nel suo database «Facebook Open Research and Transparency» utilizzato dai ricercatori accademici, implementando un progetto pilota lanciato lo scorso anno e riportato sul suo blog online: « Facebook Open Research and Transparency (FORT) è dedicato alla condivisione di dati protetti dalla privacy con ricercatori indipendenti in modo che possano studiare l’impatto di Meta sulla società. Stiamo bilanciando le complessità della condivisione di miliardi di punti dati con gli accademici, mantenendo la privacy delle persone che utilizzano le nostre piattaforme. Dobbiamo inoltre fornire le risorse informatiche e l’infrastruttura dati necessarie per analizzare offerte di dati su larga scala. Per soddisfare queste esigenze è stata sviluppatala Researcher Platform : una piattaforma scalabile che garantisce l’accesso a informazioni sensibili in un ambiente controllato. ».

Leggi anche > Secondo la bozza di regole dell’UE, Google e Meta dovranno individuare e rimuovere il materiale pedopornografico online

Meta lancia FORT, la piattaforma del ricercatore per essere più trasparente nelle sue attività social

Durante un’intervista telefonica, Jeff King – vicepresidente dell’integrità aziendale di Meta – ha dichiarato: «Invece di analizzare come un annuncio è stato distribuito da Facebook, [Meta] sta davvero cercando una strategia per gli inserzionisti per quello che stavano cercando di fare». FORT («Facebook Open Research and Transparency») oggi: «Condivide i dati della piattaforma Meta con ricercatori di tutto il mondo in un ambiente di protezione della privacy. Il nostro obiettivo è stato il supporto degli scienziati sociali che applicano approcci computazionali a dati comportamentali umani su larga scala al fine di studiare e spiegare i fenomeni sociali. Le scienze sociali computazionali sono un campo emergente che è esploso in popolarità nell’ultimo decennio, in parte a causa dei nuovi dati osservativi disponibili, dei dati sperimentali e delle simulazioni su larga scala raccolte tramite strumenti digitali. Tuttavia, la ricerca può essere ostacolata quando gli accademici non sono in grado di analizzare dati su larga scala in modo da preservare la privacy degli utenti attraverso controlli e monitoraggio degli accessi». Meta, negli ultimi anni, ha ricevuto pressioni affinché fornisse trasparenza sulla pubblicità mirata sulle sue piattaforme, in particolar modo durante il periodo delle elezioni. Anche se criticata da alcuni ricercatori per via dei problemi tecnici e della mancanza di dati di targeting precisi, nel 2018 Meta lanciava una libreria pubblica di annunci.