Mercedes GLB e GLE: 7 posti in due formati

Con una capienza fino a sette passeggeri, Mercedes GLB offre ampio spazio sia per i passeggeri che per il carico, pur senza rinunciare a un design esterno caratterizzato da linee sportive e accattivanti. Possiamo notare subito i fari LED angolari e l’inconfondibile griglia del radiatore, mentre una volta saliti a bordo possiamo apprezzare gli interni moderni e dotati di materiali di alta qualità, come il volante in pelle Nappa di serie.

Di serie, sono anche i fari LED, il pacchetto parcheggio, il sistema Keyless GO e il sistema di assistenza alla sterzata attiva, che offre un controllo più confortevole della vettura.

Mercedes GLB e GLE, il futuro delle auto a 7 posti

La tecnologia all’interno di GLB è altrettanto impressionante. Il sistema multimediale MBUX con display da 10,25 pollici offre un’interfaccia utente intuitiva e personalizzabile. Inoltre, è possibile aggiungere il sistema audio Burmester® 3D Surround per un’esperienza sonora di altissimo livello, che va ad unirsi al pacchetto ENERGIZING Package Plus – inclusivo di sedili Multicontour e sette programmi di comfort – migliorando così ulteriormente l’esperienza di viaggio.

Spostandosi verso dimensioni più generose, Mercedes GLE offre un abitacolo spazioso e lussuoso, perfetto per viaggi lunghi e confortevoli. Esternamente, GLE si distingue per la sua presenza imponente, con fari MULTIBEAM LED, una griglia del radiatore caratterizzata da un pattern con pin a forma di Stella e cerchi in lega che vanno dai 19 ai 22 pollici, a seconda della configurazione scelta.

Le opzioni includono motori a benzina e diesel, entrambe potenziate da un sistema mild-hybrid, e versioni ibride plug-in.

Da menzionare, infine, la sua versione AMG che in GLE Coupé mostra tutte le caratteristiche estetiche e di performance tipiche della divisione di Affatlerbach, coniugando uno spettacolare look sportivo con il massimo del fascino lussuoso e ricercato della Stella.

Per esplorare ulteriormente le caratteristiche di questi modelli e per un test drive, vi consigliamo di visitare Trivellato, Top Dealer Italia ufficiale Mercedes e unico AMG Performance Center nel Veneto. Con oltre un secolo di esperienza nel settore automotive, Trivellato offre infatti una vasta gamma di modelli nuovi e usati, garantendo un servizio di alta qualità e un’esperienza cliente impeccabile.

Per maggiori dettagli, visitate il sito trivellato.it.