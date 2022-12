La storia del meme della signora degli «spaghetti con le anguille» (che era un vero servizio tv)

Si tratta sicuramente di uno dei meme più riprodotti e condivisi nel giorno della vigilia di Natale, almeno da 12 anni a questa parte. Eppure, inizialmente, questo contenuto era un prodotto giornalistico, un servizio andato in onda su una televisione locale pugliese. La signora degli spaghetti con le anguille rappresenta un must del 24 dicembre: per il puntuale elenco delle pietanze con cui farà felici i suoi commensali nelle feste di Natale, ma anche per la sua capacità di proseguire l’intervista nonostante l’esplosione di un petardo in una zona poco distante dal mercato. Cosa c’è dietro a uno dei meme più fortunati della storia del web in Italia?

Meme degli spaghetti con le anguille, come nasce e cos’era in origine

Come dicevamo, l’estratto dell’intervista della signora barese è tratto da un servizio di 01.47 minuti di Antenna Sud, emittente locale attiva in Puglia e anche oltre i confini della regione del sud:

Dopo l’intervento della signora, la giornalista ha intervistato anche altri avventori del mercato. Un uomo smentisce la versione della tradizione natalizia barese fornita dalla signora degli spaghetti con le anguille, sostenendo che alcuni cittadini preferiscono preparare prima la carne e poi il pesce. I più attenti avranno notato che – mentre viene intervistato proprio quest’altro signore – la donna del meme sta acquistando del pesce al banco del mercato alle spalle dell’intervistato stesso.

Ma il servizio prosegue anche con l’intervista allo chef Donato Telegrafo. Insomma, il classico contenuto natalizio che i telegiornali locali confezionano, ma che è diventato famoso soprattutto per le parole della donna all’inizio del video. Attualmente, questo contenuto è disponibile su YouTube, sul canale di Antenna Sud ed è il contenuto più visto per distacco, grazie alle sue 569.031 visualizzazioni. Nella curva dell’audience presente su YouTube, si evidenzia come l’attenzione principale del video stesso sia concentrata proprio sull’intervista alla signora degli spaghetti con le anguille, andando a scemare per il resto del servizio. Video iconico insomma.