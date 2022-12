Giorgia Meloni afferma di vedere la politica come una carriera di passaggio e di voler tornare a quella che è la sua carriera principale: il giornalismo. Esordisce così, la premier in carica, aprendo la sua prima conferenza stampa di fine anno. L’interesse del governo di Giorgia Meloni sembrerebbe quindi essere quello di affrontare «materie che negli ultimi decenni non sono state affrontare adeguatamente», ovvero le condizioni di una professione (quella giornalistica) che sono sempre più difficili in termini di precariato e salari e che costringono moltissimi a lavorare in condizioni che non possono essere definite dignitose. Meloni sui giornalisti ha espresso una posizione che sembra quindi abbastanza chiara.

Giorgia #Meloni: “Considero sempre che un giorno tornerò alla mia professione, che è quella giornalistica”@ultimora_pol — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) December 29, 2022

Meloni sui giornalisti e sulla possibilità di tornare ad esserlo

Giorgia #Meloni: “I giornalisti devono fare il loro lavoro con responsabilità, ma in condizioni di libertà, stabilità, con salari adeguati. Sarò contenta di incontrare il presidente dell’Ordine per arrivare a una iniziativa del governo su queste materie. Sono disponibile” — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) December 29, 2022

Ringraziando il presidente dell’ODG, Meloni fa presente che affronterà «alcune materie che riguardano la professione e l’ordine considerato che all’ordine sono iscritta». «Considero sempre che un giorno tornerò alla mia professione – afferma l’attuale Presidente del Consiglio in Italia -, ho sempre considerato la politica un passaggio transitorio nella vita di ciascuno di noi. Guardo quindi con un occhio di riguardo a quella che è anche la mia professione ma, soprattutto, a una professione fondamentale in un ordinamento democratico come il nostro, è fondamentale nella sua capacità e possibilità di fare il suo lavoro nel migliore dei modi guardando alla responsabilità che si porta dietro ma con condizioni di libertà, di stabilità – per quello che riguarda il tema del precariato – in molti casi salariali che siano adeguate a quella responsabilità e a quella funzione».

Attualità e problemi della professione giornalistica

Secondo Carlo Bartoli – che ha parlato appena prima della premier – i problemi della professione giornalistica in Italia e nel mondo sono – al di là di quelli evidenziati da Meloni – i rischi della gogna social, le minacce ricevute, la necessità di riformare il settore e quella di arginare il dilagare delle fake news emerse soprattutto in tempi di pandemia e di guerra – un meccanismo che, come abbiamo imparato bene, riesce a influenzare la percezione delle persone e a diventare un vero e proprio strumento di propagando per questa o quella posizione -.

Quello che sarà della professione giornalistica in questa legislatura e nel futuro, solo il tempo potrà dircelo – al di là di questo discorso -. Una cosa è certa: per occuparsi di una professione che – vista anche la sua particolare natura – da tempo necessita di revisioni e di tutela per coloro che la esercitano, in Italia serve che sia interesse della Presidente del Consiglio, la quale manifesta esplicitamente l’intenzione di tornare a fare quel mestiere.

