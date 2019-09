Giorgia Meloni esulta perché Fratelli d’Italia è il secondo partito del Centrodestra. Su tre

Giornata conclusiva a Roma per Artreju, la festa di Fratelli d’Italia, e sul palco è salita Giorgia Meloni per infiammare la folla tra proclami trionfalistici, giudizi sugli altri attori della politica e paragoni storici completamente decontestualizzati. Nel suo lungo proclama la presidente di FdI ha esultato per i dati dei sondaggi che vedono il suo partito all’8%. Ha poi paragonato sé stessa e tutti i presenti agli Eroi di Fiume, fatto una citazione dannunziana e annunciato l’evento ‘il ritrovo dei patrioti’ il prossimo 30 novembre.

«I sondaggi ci danno sopra l’8 per cento, secondo partito del centrodestra», ha gridato dal palco di Atreju Giorgia Meloni. Sì, è vero: Fratelli d’Italia è in crescita rispetto al 4,35% delle Politiche del 4 marzo 2018 e il 6,4% delle Europee del 26 maggio scorso. Ma esultare perché si ritrova secondo alle spalle della Lega (e a distanza siderale) in un Coalizione di Centrodestra a tre, anzi due e mezzo, sembra essere forse troppo. Forza Italia, infatti, al netto delle alleanze a livello locale sembra essere abbastanza distante dagli ideali destrorsi degli altri due partiti di quella che fu una Coalizione.

Meloni cita anche D’Annunzio

Insomma: siamo secondi, ma di due. Ma non finisce qui. Dopo ha anche citato Gabriele D’Annunzio: «‘Ardisco non ordisco’ è il motto italiano da opporre inaspettatamente agli orditori l’ho trovato scritto intorno all’elsa di una daga. L’ho preso per me, e per i miei. Ma oggi e’ di tutti. Oggi è nell’aria, oggi fischia nei quattro venti d’Italia. E lo vogliamo fermare, lo vogliamo incidere in una pietra del Campidoglio».

L’evento dei patrioti

Dopo aver citato Gabriele D’Annunzio, Giorgia Meloni ha parlato di una nuova iniziativa con un paragone ardito facendo riferimento agli eroi patrioti: «Prossimo appuntamento per noi sarà sicuramente il 19 ottobre (la manifestazione in piazza organizzata da Matteo Salvini, ndr). Ma sabato 30 novembre ci sarà un grande evento programmatico che chiameremo ‘La casa dei Patrioti’. Come gli eroi di Fiume, noi oggi lanciamo la nostra sfida». Il tutto dopo aver detto che Giuseppe Conte è il maggiordomo di Francia e Germania l’asse Pd-M5S ha preso in giro l’Italia. Ma queste sono cose già dette e sentite.

(foto di copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI)