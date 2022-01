Il meeting sulla cybersecurity tra Casa Bianca e big tech

La Casa Bianca presenta il conto alle big tech. Apple, Amazon e IBM sono chiamate a rispondere della sicurezza dei loro software dopo che gli Stati Uniti sono stati vittima di diversi attacchi informatici di grande portata nello scorso anno – primo tra tutti quello a opera di SolarWinds. Ad essere interrogati in merito saranno i dirigenti delle principali aziende teconologiche Usa dopo che lo scorso dicembre il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha inviato a tutti loro una lettera nella quale parla di una vulnerabilità di sicurezza individuata nel software open-source Log4j. Si tratta di un programma che, in tutto il mondo, viene utilizzato per registrare i dati nelle applicazioni.

LEGGI ANCHE >>> Nasce il primo cybersecurity bootcamp in Italia, per far fronte all’aumento delle richieste nel settore

Casa Bianca, il software è motivo di «preoccupazione chiave per la sicurezza nazionale»

L’incontro per sciogliere i dubbi in merito avrà luogo nel corso della giornata di giovedì e sarà ospitato dal vice consigliere per la sicurezza nella tecnologia cibernetica Anne Neuberger. Tramite un comunicato la Casa Bianca ha reso noto che si discuterà di come migliorare la sicurezza del software open-source, fa sapere Reuters. Oltre a quelle già nominate – Apple, Amazon e IBM – saranno presenti anche Microsoft, Meta e Oracle Corp. Saranno presenti anche una serie di agenzie governative tra cui troviamo il Dipartimento di Sicurezza Nazionale, il Dipartimento della Difesa e il Dipartimento del Commercio.

Visto il calibro e il numero di partecipanti è evidente come la cubersecurity sia al centro dei pensieri dell’amministrazione Biden e, in generale, queste scelte evidenziano l’importanza che questa disciplina deve assumere non solo negli Stati Uniti ma nel mondo. Del resto è noto come anche l’Italia, nell’ultimo anno, abbia visto aumentare gli attacchi da parte di hacker. Si tratta di un problema che ci riguarda tutti da vicino e che, con il passare del tempo, di farà ancora più pressante di quanto già non sia.