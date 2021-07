La televisione coreana MBC ha usato Chernobyl per presentare l’Ucraina e la pizza per l’Italia

Una vera e propria gaffe istituzionale nel corso della diretta della Cerimonia d’apertura dei giochi olimpici di Tokyo 2020. L’emittente sudcoreana MBC – una delle major del Broadcasting in Asia che non a caso si è aggiudicata i diritti di trasmissione di un evento planetario come le olimpiadi – ha utilizzato delle immagini a dir poco inappropriate per accompagnare con descrizioni le varie nazioni che hanno sfilato prima dell’accensione della torcia olimpica.

LEGGI ANCHE > Cosa sono e come funzionano i pictograms Tokyo 2020 che stanno facendo impazzire la rete

MBC presenta l’Italia con la pizza e l’Ucraina con Chernobyl

Immagini che hanno lasciato di stucco i telespettatori. Sembra davvero che le scelte grafiche siano state fatte utilizzando il primo risultato di una ricerca su Google digitando il nome dei singoli Paesi. Sicuramente, i momenti più imbarazzanti ci sono stati quando la delegazione dell’Ucraina è stata presentata con le immagini del disastro di Chernobyl.

Quando la squadra di Haiti è stata accompagnata da foto di rivolte civili (probabile che, nella fiera dei luoghi comuni, abbia pesato la recente uccisione del presidente dello Stato), quando l’Italia è stata “schedata” con l’immagine di una pizza, quando la Norvegia è stata presentata con quella di un salmone o il Giappone con quella del sushi.

Vittime di luoghi comuni piuttosto imbarazzanti, anche El Salvador (accompagnata da un banner di Bitcoin: lo stato è il primo ad adottarlo come moneta dal corso legale e non semplicemente come criptovaluta). Non male nemmeno la sorte riservata alle Isole Marshall, presentate come un luogo per test nucleari ad opera degli Stati Uniti. Clamoroso, poi, quello che è successo con la Cina: MBC ha presentato il Paese con una mappa che aveva un puntatore fissato sulla città di Wuhan che – com’è noto – non è affatto la capitale dello Stato, ma semplicemente il punto da dove ha avuto inizio la pandemia globale che sta sconvolgendo da quasi due anni le nostre esistenze.

해당 국가 국민과 시청자 여러분께 정중히 사과드립니다. pic.twitter.com/B9hmNi3LJb — withMBC (@withMBC) July 24, 2021

Dopo le proteste sui social network, sono state inevitabili le scuse di MBC Corea: «Ci scusiamo con i paesi, tra cui l’Ucraina, e con i nostri telespettatori: sono state utilizzate immagini e didascalie inappropriate per presentare alcuni paesi». Una retromarcia che non cancellerà, probabilmente, l’onta a livello mediatico che una gaffe di questo tipo – durante la diretta di un evento planetario – ha sollevato.