Max Pezzali ci ha presi in giro e ha sposato la sua migliore amica

«Se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai. Non vorrai rovinare un così bel rapporto». Era il 1996 e Max Pezzali, insieme ai sui storici 883, cantavano e facevano ballare l’Italia con ‘La regola dell’amico’, quel brano che poi è diventato l’emblema della cosiddetta friendzone. Le tesi raccontante dal cantautore di Pavia erano molto concrete e condivisibili. Poi, però, 23 anni dopo, è stato lui stesso a smentire quanto cantato in quel brano: pochi giorni fa, infatti, ha sposato in gran segreto (senza annunci e proclami) la sua migliore amica Debora Pelamatti.

Una canzone è una canzone, a vita reale è ben altro. E lo conferma la scelta motivata da parte di Max Pezzali con queste parole rilasciate al settimanale Chi: «In pochi casi sporadici l’amicizia può consentire un approfondimento di conoscenza che fa capire alle due persone di essere più simili di quanto pensassero e quindi di avvicinarsi sentimentalmente». L’amicizia è diventata amore e la regola dell’amico è stata sconfitta dalla regola dell’amore. Una speranza per tutti i friendzonati del mondo.

La cerimonia non annunciata si è tenuta lo scorso 28 aprile a Villa Necchi alla Portalupa, storica dimora del parco del Ticino. Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Max Pezzali ha spiegato la trasformazioni di quel rapporto di amicizia in quel qualcosa in più che lo ha portato a rinnegare la sua regola dell’amico: «Di lei, mi ha colpito immediatamente la sua esuberanza caratteriale che, essendo io più timido e introverso, all’inizio mi spaventava. Poi, però, mi sono reso conto che questo contrasto attitudinale tra noi avrebbe potuto rappresentare un punto di equilibrio e di forza». Anni dopo sono arrivate le nozze.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Debora Pelamatti)