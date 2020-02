L'ultimo tweet: «Tenete in tasca un po’ di sole»

Si è spento Massimiliano “Max” Conteddu, il “poeta moderno” che aveva conquistato i social network con i suoi tweet ironici e romantici. Il ragazzo sardo, autore anche del libro “Le cinque chiavi”, aveva raccontato sui social network anche la sua battaglia contro un tumore al cervello. Una lotta accompagnata da speranza e messaggi positivi sul web, che oggi lo piange condividendo alcune delle sue frasi più belle.

Morto Max Conteddu: raccontava sui social la sua lotta contro un tumore al cervello

LEGGI ANCHE> L’ultimo video di Nadia Toffa a Le Iene: «Non è il quanto vivi, ma come vivi»

«Tenete in tasca un po’ di sole. Ne avrete bisogno quando farà buio nella vostra vita»: questo è stato l’ultimo post di Massimiliano Max Conteddu, conosciuto e amato sul web con l’account “Istinto Maximo“, da cui pubblicava frasi ironiche, messaggi di speranza e battute in sardo. Il ragazzo di Siniscola aveva conquistato più di 40mila persone su twitter, che hanno seguito passo per passo anche la sua battaglia contro un tumore maligno al cervello. La notizia del suo decesso ha provocato profonda tristezza tra i suoi follower, che su Twitter intorno all’hashtag #ciaomax, hanno deciso di ricordalo con alcune delle sue frasi più belle e significative.



(Credits immagine di copertina: Twitter Max Conteddu@istintomaximo)