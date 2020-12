No, non sarà Matteo Soragna il sostituto di Cattelan a X Factor

Un tweet scritto per scherzo, ma nell’era in cui si crede molto ai social la notizia era stata presa per buona. E così da ieri in molti, anche personaggi famosi e familiari del protagonista di questa vicenda, hanno creduto alla storia di Matteo Soragna sostituto di Alessandro Cattelan al timore della prossima edizione di X-Factor, il talent show musicale targato Sky. L’ex cestista, ora commentatore sportivo proprio per i canali Basket dell’emittente satellitare, rimarrà saldo nel proprio ruolo.

Tutto era nato per scherzo all’indomani dell’ultima puntata di X Factor, dopo l’annuncio dello storico conduttore del talent musicale Alessandro Cattelan che aveva ringraziato e salutato tutti dopo dieci anni. E così Matteo Soragna ha deciso di pubblicare questo tweet.

Il dispiacere nel non vederlo più alla guida, la soddisfazione di averlo visto per dieci anni, la responsabilità nel ricevere il testimone dalle sue mani. Ebbene sì, sarò io il nuovo conduttore di #XFactor. Grazie @alecattelan, un onore che tu abbia indicato il mio nome. pic.twitter.com/zvTbYZpLT8 — Matteo Soragna (@MatteoSoragna) December 11, 2020

Matteo Soragna non sarà il sostituto di Cattelan a X Factor

L’interno era giocoso, ma qualcuno non ha colto l’ironia e ha veramente creduto nel passaggio di testimone dalle mani di Alessandro Cattelan a quelle dell’ex giocatore di Biella e Treviso (argento olimpico con la Nazionale di basket ad Atene 2004). Tanto che è stato lui stesso a dover smentire questa notizia, presa sul serio da qualcuno.

Ieri ho annunciato che sarei stato il sostituto di @alecattelan alla conduzione di X Factor. Incredibilmente ci sono cascati in tanti, compresa mia figlia. Ed anche… il Mago.#XF2020 pic.twitter.com/CtqKZ7YMSi — Matteo Soragna (@MatteoSoragna) December 12, 2020

E tra quei qualcuno, oltre alla figlia, c’è anche il Mago. Si tratta di un’altra conoscenza del basket italiano e internazionale che si è ritirato dal parquet nel 2018: Andrea Bargnani. Anche lui caduto nella finta del suo ex compagno di Nazionale.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Matteo Soragna)