Matteo Salvini non ci sta a farsi dare del mafioso inconsapevole da Nicola Morra. Il senatore aveva evidenziato l’ambiguità dell’abitudine del ministro dell’Interno di ostentare il rosario, ma la risposta è furibonda: «Si vergogni» .

Matteo Salvini risponde a Nicola Morra: «Ma si vergogni! offende gli italiani»

Nicola Morra non è il primo a sottolineare il parallelismo legato all’ostentazione di simboli religiosi e all’invocazione continua della Madonna: lo aveva fatto anche Don Maurizio Novello, dopo il comizio di Matteo Salvini di Siracusa. Ma una accusa del genere pronunciata in Senato ha un diverso peso. Nicola Morra, presidente della commissione antimafia, ha infatti detto che « in terra di Calabria ostentare il rosario, votarsi alla Madonna, dove c’è il santuario cui la ‘ndrangheta ha deciso di consegnarsi significa mandare messaggi che uomini di Stato, soprattutto ministri degli Interni devono ben guardarsi dal mandare». Un rimprovero, un invito a stare più attento piuttosto che una accusa vera e propria, tanto che lo stesso senatore ha poi aggiunto nel medesimo intervento che probabilmente quello di Salvini è un comportamento dettato sicuramente da «ignoranza, quindi padre perdonalo perché non sapeva quello che faceva». Più che mafioso, gli ha dato dell’ignorante quindi. Matteo Salvini però non ci sta. Sui suoi social network il ministro dell’Interno all’indomani della grande crisi pubblica un articolo che riporta proprio le frasi di Morra. «Incredibile il senatore grillino» scrive il leader del Carroccio citando le aprole usate dal presidente della commissione antimafia. «Offende in un colpo solo calabresi, cattolici e milioni di italiani – continua- ma si vergogni!»

(credits immagine di copertina: ANSA/CLAUDIO PERI)