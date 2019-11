L’inopportuno post di Salvini che chiede «che tempo fa da voi?», mentre l’Italia è flagellata dal maltempo

Un post che sarebbe stato innocuo, soprattutto per la svolta social da influencer avuta da Matteo Salvini negli ultimi anni. Sarebbe bastato, però, accendere un televisore, accedere a un sito internet oppure scorrere sulle bacheche social per capire quanto inopportuno sia stato il post del «buongiornissimo» quotidiano del leader della Lega. Nell’augurare una buona domenica ai suoi sostenitori, infatti, il senatore errante (in giro per l’Italia, ora in Emilia Romagna, per la sua perenne campagna elettorale), chiede agli italiani che tempo fa nelle loro città. Poi si accorge che, forse, si tratta di una domanda indelicata visti i fatti di cronaca delle ultime ore, e cambia il tiro.

«Ancora una splendida domenica a voi da Rimini, Amici! Che tempo fa da voi?», ha scritto il leader della Lega (o chi cura la sua comunicazione social) sul suo profilo Twitter un minuto dopo le undici. Il tutto condito da un suo selfie che lo immortala da Rimini con l’ormai immancabile dolcevita a collo alto e giacca. Mentre veniva postata quella foto e quel messaggio, forse era sfuggita la notizia (anzi, le notizie) di un’Italia sommersa dal maltempo da Nord a Sud, con l’emergenza meteo sempre più allarmante e con i fiumi esondati o pronti a farlo.

Ancora una splendida domenica a voi da Rimini, Amici! Che tempo fa da voi? pic.twitter.com/6gfTeUGmjA — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 24, 2019

Matteo Salvini e l’emergenza maltempo sottovalutata

E dopo i primi commenti, ecco arrivare la rettifica con un nuovo tweet di risposta all’originale sempre da parte di Matteo Salvini. Il leader della Lega (o chi per lui) deve essersi accorto di aver scritto una cosa inopportuna mentre l’Italia è sotto schiaffo del maltempo. Ed ecco il suo messaggio successivo.

Un pensiero a chi sta avendo enormi disagi a causa delle forti piogge, dal Piemonte alla Calabria. Speriamo ci diano un po’ di tregua. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 24, 2019

Poi la rettifica

Una presa di coscienza dopo quel buongiornissimo che, ormai, il segretario della Lega regala ogni giorno ai suoi fan social. Questa volta, però, è stato inopportuno perché completamente lontano da un problema, quello dell’allerta meteo, che sta affliggendo gli italiani.

