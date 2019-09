Gli insulti a Emma Marrone in queste ultime ore sono arrivati da account che si dichiaravano sostenitori di Matteo Salvini. Logico, dunque, che lo stesso ex ministro dell’Interno fosse interpellato sul tema per una dichiarazione in proposito. Così, dagli studi di Sky Tg 24, dove Matteo Salvini è stato ospite questa mattina, il leader della Lega è intervenuto nel dibattito.

Matteo Salvini vuole mandare dei fiori a Emma Marrone

«Emma mi piace come artista, poi ognuno ha le sue idee – ha detto Salvini -. Stiamo parlando di musica. Mi piacerebbe andare a sentire un suo concerto anche se il tempo che ho è quello che è, ma sicuramente le manderò un mazzo di fiori. Un conto sono le idee, un conto il rispetto per la persona e la sua sofferenza, quindi in bocca al lupo a Emma».

Con questa dichiarazione, quindi, Matteo Salvini ha preso le distanze da quanto alcuni suoi sostenitori hanno affermato sui social network. Emma Marrone, qualche giorno fa, ha annunciato la sua assenza dalle scene pubbliche per un determinato periodo di tempo necessario a curarsi e a combattere una malattia. Alcuni account sui social network hanno dichiarato che questa sua assenza sarebbe stata salutare, perché così non avrebbe insultato Matteo Salvini (Emma Marrone, in precedenza, si era espressa contro i porti chiusi e le politiche sull’immigrazione del precedente governo).

Il precedente di Matteo Salvini con i fiori a Lilli Gruber

Matteo Salvini ha promesso un mazzo di fiori. Lo stesso che, qualche tempo fa, aveva promesso a Lilli Gruber. Speriamo che questa volta mantenga fede alla sua promessa: i fiori per la giornalista di La7, infatti, non sono mai arrivati, nonostante le ripetute sollecitazioni della stessa conduttrice di Otto e Mezzo.

FOTO: ANSA/SIMONE VENEZIA