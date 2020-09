L’impeccabile risposta del Presidente Mattarella al premier britannico Boris Johnson

Una dichiarazione improvvida, populista e che ammiccava verso i contestatori delle norme sanitarie. E ora l’Italia – tirata in ballo durante un discorso nel Parlamento inglese – replica al premier britannico dopo quell’assurdo paragone per ‘giustificare’ l’aumento dei contagi in Gran Bretagna rispetto al nostro Paese (e alla Germania). E a farlo è il nostro Presidente della Repubblica, che con una replica ammiccante restituisce al mittente quel messaggio fuorviante diventato virale nelle ultime ore. E così Sergio Mattarella risponde a Johnson.

Poche parole. Un pensiero preciso e pungente per spiegare al premier britannico come le dichiarazioni populiste non siano in linea con quel che sta vivendo il mondo, alle prese da marzo con una pandemia fuori controllo in buona parte dei Paesi. «Anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà». Così Sergio Mattarella risponde a Johnson che due giorni fa, durante un botta e risposta alla Camera dei Comuni, aveva parlato dell’aumento dei contagi nel Regno Unito a causa dell’amore per la libertà degli inglesi.

Mattarella risponde a Johnson: dalla libertà alla serietà

Colpito e affondato. Un pensiero semplice che dovrebbe risuonare nella mente di chi rilascia dichiarazioni avventate e non in linea con quello che l’intero mondo sta affrontando con enormi difficoltà. Perché Johnson aveva fatto riferimento all’Italia e alla Germania (con un confronto aperto dalla dichiarazione del deputato laburista Ben Bradshaw che aveva citato i due Paesi come quelli in cui il tasso di crescita della seconda ondata era nettamente inferiore rispetto alla Gran Bretagna).

Parole al vento in tempo di pandemia

E a questa sollecitazione – con l’opposizione che stava accusando Boris Johnson di non aver preso rimedi per evitare una nuova crescita dei contagi – il premier britannico aveva risposto: «Ci sono Paesi che amano la libertà (la Gran Bretagna e non l’Italia e la Germania, ndr). È difficile costringere il nostro popolo a obbedire in modo uniforme a linee guida considerate indispensabili».

