In un video pubblicato TikTok dall’utente tizzyent, Patreon, una piattaforma Internet che permette ai creatori di contenuti di finanziare i loro contenuti, viene accusato di trarre profitto dagli account che pubblicano materiale di abusi sessuali su minori (CSAM). In un post pubblicato sul proprio blog, Patreon ha negato queste accuse, accusando TikTok di diffondere informazioni false parlando di «cospirazione» secondo cui Patreon ospiterebbe consapevolmente materiale illegale.

Materiale pedopornografico su Patreon: la vicenda

Secondo Patreon, questa teoria del complotto diventata virale su TikTok sarebbe nata a partire da un post falso pubblicato su un sito di annunci di lavoro, Glassdoor. Ad agosto Glassdoor ha affermato che Patreon si è rifiutato di rispondere alle segnalazioni di account sospettati di vendere materiale pedopornografico. In alcuni video su TikTok si descrivono i tentativi falliti di segnalare questi account e si dice che Patreon abbia licenziato i membri del suo team di sicurezza per non aver rispettato gli ordini per consentire ai materiali pedopornografici di rimanere sulla piattaforma.

Il capo della politica statunitense di Patreon, Ellen Satterwhite, ha dichiarato a Vice: «Patreon ha tolleranza zero per la sessualizzazione di bambini o adolescenti e rimuoverà qualsiasi utente e tutti i contenuti associati che violano questa politica».

Sulla base dei dati del 2020, Internet Watch Foundation con sede nel Regno Unito, ha riferito che oltre un quinto del CSAM globale è ospitato negli Stati Uniti. In tutto il mondo, il problema è aumentato del 15.000 per cento negli ultimi 15 anni, secondo Thorn , un’organizzazione che sviluppa nuove tecnologie per combattere gli abusi sessuali sui minori online (fondata da Ashton Kutcher e Demi Moore).

Patreon ha affermato nella sua dichiarazione che collabora con Thorn e altre organizzazioni, come il National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) e INHOPE, per “mantenere Internet più sicuro”.