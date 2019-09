Massimo Sebastiani indagato per omicidio, l’avvocato di Elisa: «Secondo me, hanno già trovato qualcosa» 

Ora, gli inquirenti indagano per omicidio: ma non significa che la 28enne sia per forza morta

Le speranze di trovare in vita Elisa Pomarelli sono ormai ridotte al lumicino. Lo sanno bene anche i legali della famiglia della ragazza di 28 anni scomparsa, insieme all’amico Massimo Sebastiani, ormai una settimana fa. Gli inquirenti stanno indagando proprio sull’uomo per omicidio. Un elemento molto rilevante nella vicenda che va avanti ormai da sette giorni: Sebastiani, che aveva accompagnato Elisa in un pranzo al ristorante Il Lupo di Ciriano di Carpaneto, aveva fatto perdere le tracce della ragazza.

Massimo Sebastiani, il cambio di imputazione per le indagini

Non le sue, tuttavia. L’uomo è stato visto più volte dopo la scomparsa di Elisa Pomarelli: qualche minuto dopo dall’uscita del ristorante ha fatto benzina da solo, poi è andato a prendere un bicchiere di vino insieme al padre della sua ex, ha fatto una capatina in un bar con i pantaloni bagnati e poi ha cenato insieme a un’amica. Infine, è stato visto – zaino in spalla – su una strada provinciale, mentre camminava a piedi.

Nessuno, all’inizio, poteva sospettare di nulla. Poi, la scomparsa di Elisa ha fatto suonare il campanello d’allarme. Da allora, di Sebastiani non si hanno più notizie. Ora, gli inquirenti stanno eseguendo dei rilievi sulla Honda Civic dell’uomo, lasciata parcheggiata non lontano dalla sua abitazione.

La rassegnazione dei legali di Elisa Pomarelli

Secondo i legali, la svolte nelle indagini potrebbe essere stata determinata proprio dalle ricerche effettuate sull’automobile di Massimo Sebastiani: «Presumo cercheranno delle tracce di sangue con il luminol — dice l’avvocato Mauro Pontini — secondo me hanno già trovato qualcosa anche in macchina. Spero che non serva, che trovino sia lei che lui, anche se le speranze sono poche». Gli investigatori, invece, fanno trapelare che il cambiamento del capo di imputazione non significa necessariamente che la donna sia morta. L’omicidio, infatti, potrebbe anche essere stato soltanto tentato, senza essere stato portato a compimento.

Certo, il fatto che nessuno abbia più notizie di Elisa da una settimana, ormai, non è affatto un buon segnale. Le amiche continuano a nutrire qualche speranza, ma la situazione si fa sempre più difficile: all’origine di questo mistero, un rapporto ambiguo tra i due. Massimo Sebastiani presentava Elisa a tutti come la sua ragazza, lei invece insisteva sul legame di amicizia.

FOTO: ANSA/ FERMO IMMAGINE RAI NEWS 24