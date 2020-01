Massimiliano Gallo è uno degli attori più richiesti negli ultimi mesi, dato che è stato anche protagonista nel Pinocchio campione al box-office di Matteo Garrone come un eccentrico direttore del circo. Abbiamo incontrato l’attore napoletano per la presentazione del film di Ivano De Matteo “Villetta con ospiti” al fianco di Marco Giallini, in cui si cimenta in un ruolo diverso con più ombre che luci: “Sono un poliziotto borderline, ma un po’ come tutti quelli del film. È una storia interessante perché mostra come tutti siamo fallibili. È una storia semplice, ma anche importante in un momento di intolleranza del paese in cui ognuno potrebbe voler dire la sua”.

Un film politico sulla legittima difesa, di grande attualità dopo la sentenza di oggi sul ristoratore assolto: “Sicuramente c’è la volontà di raccontare la difesa legittima, anche se non vogliamo che lo stato armi i cittadini. Ad un certo punto si cita un pezzo della Bibbia che apre un punto di domanda interessante, il cinema deve porre queste domande”. Massimiliano Gallo quindi arriva al cinema, ma c’è già con Pinocchio che ricorda con grande affetto: “Garrone ha un modo di raccontare il cinema diverso e importante, lui ha sempre la volontà di dare qualcosa di bello e il pubblico lo premia. Anche lì ho avuto un personaggio con diverse sfumature”.

Massimiliano Gallo: “Cambiamenti per Palma ne I Bastardi, a settembre giriamo Imma Tataranni 2”

Massimiliano Gallo è stato protagonista di Imma Tataranni, serie rivelazione di Rai 1 che tornerà nella prossima stagione televisiva: “Da settembre cominciamo a girare i nuovi episodi, saranno dieci. Imma tornerà con furore e grande forza”, mentre sono in corso le riprese del suo altro grande successo I Bastardi di Pizzofalcone “Ora sono impegnato anche a teatro con “Il Silenzio Grande”, per la regia di Alessandro Gassman. Abbiamo riunito i Bastardi di Pizzofalcone, che stiamo attualmente girando e torneremo sullo schermo il prossimo inverno. Ho uno sviluppo molto interessante con il personaggio di Palma che dopo l’esplosione con cui si è chiusa l’ultima stagione non sarà solo il capo dell’ufficio”.

Quindi sono tante le novità per gli appassionati di fiction italiane, non ci resta che aspettare per rivedere Massimiliano Gallo in Imma Tataranni e I Bastardi di Pizzofalcone.