Fratelli d’Italia e le mascherine con il logo del partito. Poi chiede scusa per la strumentalizzazione politica

L’iniziativa non solo era lodevole, ma anche necessaria. Ma stampare il logo del proprio partito sui dispositivi di protezione donati ai cittadini non poteva che provocare reazioni avverse. Accade a Gaeta, nota località balneare del basso Lazio, dove Fratelli d’Italia ha distribuito ai cittadini delle mascherine contro il Coronavirus. il tutto con il logo del partito di Giorgia Meloni in bella vista. Dopo le polemiche sulle mascherine Fratelli d’Italia, il consigliere comunale Marco Di Vasta ha chiesto scusa per la strumentalizzazione politica di quel gesto.

A mostrare le mascherine Fratelli d’Italia è stata la pagina Facebook GaetaSpia che pubblicato l’immagine di quei dispositivi distribuiti alla popolazione da parte dell’Associazione culturale Montecristo. Nella parte frontale, quella che si mostra quando si indossano, c’è il logo dell’associazione, l’hashtag #iorestoacasa e il simbolo del partito guidato da Giorgia Meloni. Insomma, sembra di trovarsi davanti a una tessera elettorale e non a una mascherina.

Mascherine Fratelli d’Italia distribuite a Gaeta

Come detto, l’iniziativa è lodevole. Ma associare un gesto di solidarietà a un partito – e in quel modo così evidente – è stato alquanto improvvido. Qualche ora dopo le polemiche, è intervenuto sull’argomento Marco Di Vasta, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Gaeta. Si è detto dispiaciuto per l’accaduto e ha chiesto scusa per l’accostamento politico che ne è stato fatto.

Le scuse

«La solidarietà non ha colore politico. L’idea delle mascherine acquistate e distribuite dall’associazione nasce con l’intento di dare supporto ai nostri medici e alle persone che sono in prima linea e non per fare propaganda elettorale – ha scritto Marco Di Vasta su Facebook -. Averle accostate in un post su un social, da parte dell’associazione, da sempre impegnata nel sociale, al simbolo di Fratelli d’Italia e a Giorgia Meloni è stato un errore, un’ingenuità di cui anche io mi scuso profondamente, a nome dell’associazione e come consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Il post è stato fatto rimuovere immediatamente».

(foto di copertina: da pagina Facebook GaetaSpia)