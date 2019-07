La deputata M5S e il post (modificato) dell’assenza di gravità sulla Luna

Il Moon day ha conquistato un po’ tutti nella giornata del 20 luglio. Qualche ora dopo, la deputata del Movimento 5 Stelle Marta Grande ha voluto dare il suo contributo e il suo apporto al dibattito sullo sbarco sulla superficie lunare di cui due giorni fa è stato il cinquantesimo anniversario. La deputata, presidente della Commissione Esteri alla Camera, ha voluto porre l’attenzione sulla bandiera americana conficcata sul suolo del satellite da Armstrong e sul fatto che quest’ultima, nelle fotografie, fosse dritta e in una pozione «innaturale».

Marta Grande e il post sulla bandiera Usa sulla Luna

«A proposito della bandiera #USA dello sbarco sulla luna – si legge ora sulla pagina Facebook di Marta Grande -. Dopo aver letto baggianate da ogni dove voglio condividere con voi una immagine altrettanto importante: un porta bandiera con braccio rigido facilmente reperibile online. Ciò per dimostrare che: con questo flag holder da 131 $, ma se cercate secondo me lo trovate anche a meno, la parte orizzontale resta fissata! Esattamente come nella foto!!!!». Ovviamente, nelle due fotografie del post si mettono a confronto un porta bandiera con braccio rigido e la storica immagine di Armostrong con la bandiera americana.

Nella prima versione del post di Marta Grande si faceva riferimento all’assenza di forza di gravità sulla Luna

Tuttavia, il post originariamente continuava, come si può facilmente evincere dalla cronologia modifiche di Facebook: «Tralascio il fatto che con l’assenza di gravità è normale che la bandiera non caschi come uno straccio zuppo. È tutto». Quest’ultima parte è stata cancellata, dopo che la deputata è stata oggetto di critiche.

La forza di gravità sulla Luna

È noto infatti che sulla Luna la gravità sia presente. Dato che, tuttavia, la Luna è più piccola della Terra, l’attrazione che esercita non è così grande come quella esercitata dal nostro pianeta (la Luna ha una massa di circa 1/80 rispetto alla Terra, la gravità è circa 1,65 m/s², ovvero circa un sesto della terrestre). Ed è per questo che gli astronauti – le cui immagini sono state riproposte in questi giorni in un vero e proprio loop – si muovevano in maniera così goffa, impiegando diverso tempo tra un passo e un altro.

Ma secondo la deputata del Movimento 5 Stelle, che aveva l’intento nobile di contrastare la fake news complottista della bandiera americana che si regge da sé sulla Luna, la gravità sul nostro satellite sarebbe assente. Non è la prima a divulgare informazioni approssimative sulla Luna all’interno del partito pentastellato: Carlo Sibilia, attuale sottosegretario al ministero dell’Interno, aveva messo in discussione – una volta eletto per la prima volta in parlamento – la veridicità dello sbarco sulla Luna. Il complesso rapporto del M5S con il nostro satellite si conferma. Sarà che danno troppa importanza alle stelle.