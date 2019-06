Il marò Massimiliano Latorre si è sposato, ma il collega Girone non era presente alle nozze

Il prossimo 7 luglio, il tribunale dell’Aja si riunirà per l’ennesima udienza sul caso dei marò italiani accusati di aver ucciso due pescatori indiani il 15 febbraio 2012. Nell’attesa di uno snodo cruciale per una vicenda che va avanti – tra vari colpi di scena – ormai da 7 anni, Massimiliano Latorre (che è tornato in Italia nel 2014, mentre Salvatore Girone ci è riuscito solo nel 2016) si è sposato con Paola Moschetti, la donna che – in tutti questi anni – gli è sempre stata accanto.

Marò, Massimiliano Latorre si è sposato

Entrambi i marò, oggi, prestano servizio (uno a Roma, l’altro a Bari), hanno comunque l’obbligo di firma e non possono lasciare l’Italia. Alle nozze di Massimiliano Latorre, tuttavia, mancava Salvatore Girone. In virtù delle disposizioni del tribunale dell’Aja che il 7 luglio si riunirà per la sentenze, i due non possono incontrarsi. Ma ciò non ha impedito a Massimiliano Latorre di scrivere un messaggio sui social network, rivolto direttamente al collega con il quale ha trascorso i lunghi periodi di detenzione in India.

Marò, il messaggio di Massimiliano Latorre a Salvatore Girone

«Caro Salvo – ha scritto su Facebook Latorre -, oggi non potremo festeggiare il mio matrimonio e di Paola con te, ma ti assicuro che, se non fisicamente, sarai e sarete tu, Vania, Michele e Martina, con noi. Spero potremo rifarci molto presto di tutto. Voi avete vissuto tutti i momenti nostri e dopo le lacrime ora speriamo arrivino i sorrisi, fratello mio».

Nessuna luna di miele per Latorre – l’obbligo di firma e il divieto di allontanarsi dall’Italia impediscono spostamenti -, ma soltanto qualche giorno di relax con la moglie in una località nei pressi di Roma. «La cerimonia sarà sicuramente ricca di commozione, sarà vissuta con grande e profonda intensità – ha spiegato alle agenzie Paola Moschetti -. Oggi siamo felici, ma c’è tanta ansia per quello che accadrà il mese prossimo con l’udienza dell’Aja».

FOTO: ANSA/TELENEWS