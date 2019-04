Marion Le Pen e il compagno leghista Sofo: «Mi ha conquistata con lo charme, lo aiuterò in Calabria»

Arrivano i rinforzi (sovranisti) d’oltralpe. Vincenzo Sofo è uno dei candidati della Lega – circoscrizione Sud – per le elezioni europee 2019. Uno dei tanti? No. Si tratta di un vero e proprio teorico del sovranismo che – grazie al suo sito Il Talebano – ha dato una forte mano a Matteo Salvini nella crescita del suo progetto. In più, è il compagno di Marion Le Pen (ora Maréchal), nipote di Marine e di Jean-Marie. La prima attuale leader del Rassemblement National, il secondo fondatore del Front National.

Marion Le Pen aiuterà Vincenzo Sofo alle elezioni europee

Famiglia di sovranisti alle spalle, contrasti sia con la zia, sia con il nonno. Ma il progetto di Vincenzo Sofo, da lei, viene approvato in pieno. Tanto che si dice pronta ad aiutarlo nella prossima campagna elettorale: «Con Vincenzo – dice al Corriere della Sera – ci siamo conosciuti tre anni fa a un convegno dove sono intervenuti Salvini e Giancarlo Giorgetti. Le sue idee mi hanno conquistato, lo charme italiano ha fatto il resto».

Marion Le Pen e la campagna elettorale in Calabria

C’è dunque un certo fascino guascone anche nel sovranismo. Marion Le Pen (classe 1989) lo ha riconosciuto in Vincenzo Sofo. La più giovane (ex) deputata francese della storia vuole fare campagna elettorale in Calabria. «Se vuole lo aiuterò – dice Marion -, soprattutto in quella regione dove mi ha già portato in vacanza».

Marion Le Pen sembra aver sopito gli antichi rancori che l’hanno portata a prendersi una pausa dalla politica attiva in Francia. Guarda con fiducia al progetto di Steve Bannon e ritiene che Matteo Salvini sia molto popolare, anche oltre le Alpi: «Emmanuel Macron commise un grave errore quando lo definì una lebbra populista».