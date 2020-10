Balotelli ed Enock: le ultime immagini insieme prima dell’ingresso nella casa del GFVip | VIDEO

LEGGI ANCHE > Sorride un solo Balotelli, Enock ha detto sì a un reality

In passato Enock ha rifiutato molte comparsate televisive: dall’Isola dei famosi ad altri reality da cui aveva ricevuto la richiesta di partecipazione. Il no era arrivato anche a più ospitate in Televisione in cui gli sarebbero state poste domande per parlare del fratello Mario. Oggi le cose sono cambiate e al Grande Fratello Vip Enock è tra i favoriti per la vittoria finale.