Parola di Maria Giovanna Maglie: «Di Maio fidanzato per nascondere la sua omosessualità»

Maria Giovanna Maglie era stata indicata in passato come possibile conduttrice di una striscia informativa post-Tg1, sul modello dello spazio dedicato in passato a Enzo Biagi. Tuttavia, questo progetto si è arenato e il governo giallo-verde non ha dato seguito a questa suggestione in Rai. Oggi, la giornalista si fa spazio nelle cronache dei giornali per i suoi colpi a effetto.

Maria Giovanna Maglie e le illazioni sull’omosessualità di Di Maio

Proprio come la sua dichiarazione nel corso della trasmissione Belve, di Francesca Fagnani, prodotta dalla web tv del Fatto Quotidiano iLoft e che andrà in onda sul Nove questa sera, 7 giugno, in seconda serata. In un lungo passaggio dell’intervista (anticipato da Dagospia), infatti, Maria Giovanna Maglie si è concentrata sulle relazioni sentimentali di Luigi Di Maio con Virginia Saba e di Matteo Salvini con Francesca Verdini.

Secondo la giornalista, entrambe le relazioni sarebbero di facciata. «Entrambe le storie sono false – ha detto Maria Giovanna Maglie -, ma per motivi diversi. Una è costruita proprio a tavolino nel senso che serve a coprire una mancata uscita dal ‘closet’ e quindi è ben diverso». Stando alle parole della giornalista vicina a idee sovraniste, non ci sarebbero dubbi sul fatto che Matteo Salvini sia attratto dalle donne: «Credo che sul fatto che a Salvini, che tra l’altro ha figliato, ha sposato, si è divorziato, si è separato, si è accompagnato, piacciono le donne non c’è dubbio, quindi questo tipo di infingimento non c’è».

Il confronto di Maria Giovanna Maglie sulle storie d’amore di Di Maio e Salvini

Secondo lei, invece, il ragionamento è diverso per quanto riguarda Luigi Di Maio: «Siccome sono a centinaia, a migliaia le chiacchiere sulla presunta omosessualità di Di Maio, la costrizione abbastanza chiara della fidanzata ha questo significato».

Le affermazioni di Maria Giovanna Maglie sono davvero rischiose. Oltre al fatto che ciascuno è libero di vivere la propria sessualità come crede, non ci sono evidenze rispetto a quanto affermato dalla giornalista se non le «chiacchiere» che lei stessa ha citato nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani. Invece, Luigi Di Maio ha sempre affermato di amare molto Virginia Saba e che in realtà il suo obiettivo è quello di costruire una famiglia con la giornalista.

FOTO: Screenshot dell’intervista di Maria Giovanna Maglie a Belve