La bufala di Margaret Keenan morta nel 2008

No, Margaret Keenan non è morta nel 2008. La prima donna ad essere stata vaccinata contro il Covid nel Regno Unito ha 91 anni, è diventata famosa per questo e lo diventerà ancora di più per le bugie che gireranno attorno alla sua figura che – per antivaccinisti e affini – sta già diventando oggetto di mito (e bufale). Se ieri i complottisti parlavano del fatto che Margaret Keenan sarebbe stata vaccinata a 91 anni per dare la colpa – qualora morisse – alla vecchiaia, oggi Margaret Keenan non esiste perché morta nel 2008.

Margaret Keenan bufale: oggi è morta nel 2008

Le teorie cospirazioniste che si stanno diffondendo oggi a partire dal Regno Unito – ma che trovano ampio spazio anche in altri paesi, compresa l’Italia come vedremo a breve – danno Margaret Keenan per morta. C’è chi dice di aver scavato nella questione scoprendo che esisterebbe una sola Margaret Keenan morta nel 2008

WHO was fake vaccinated in front of a MEDIA CIRCUS Margaret Keenan, 90, is the first person in the world to be vaccinated, except she’s been dead since 2008 with funeral service records!!! pic.twitter.com/Z29Eorysxv — JC (@leedsbeatles) December 9, 2020

La bufala su Margaret Keenan morta condivisa dai leghisti

Patrizia Rametta milita nella Lega ed è stata candidata nel 2018 con la Lega di Matteo Salvini per la sua città, Siracusa.

Io siciliana DOC amo la mia Siracusa e mi candido al Consiglio Comunale portando la politica e i valori della #Lega di @matteosalvinimi scegliendo trasparenza efficienza e buon senso Io ci credo !! pic.twitter.com/yumahonoe1 https://t.co/8lmgMRsvvu — Patrizia Rametta (@PatriziaRametta) June 1, 2018

Mentre nel mondo i giornalisti e le persone di buon senso si fanno due domande leggendo la qualunque su Margaret Keenan, Patrizia Rametta – che su Twitter ha un nutrito seguito che conta più di 38 mila follower – ha condiviso la bufala scrivendo – rigorosamente in caps lock – «TUTTI ESALTATI PER IL PRIMO VACCINO SOMMINISTRATO A Margaret Keenan 90 anni PECCATO SIA MORTA NEL 2008. MANIPOLAZIONE MEDIATICA PER RASSICURARVI.». Volano le accuse nei confronti dei media, brutti e cattivi, che vogliono manipolare la popolazione. Peccato solo che di questo tweet rimanga solo il ricordo dopo che il contenuto è stato prontamente cancellato. Non prima di essere screenshottato.