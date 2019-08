La Mare Jonio soccorre un gommone pieno di bambini: «Aspettiamo istruzioni dall’Italia»

La nave Mare Jonio della Ong Mediterranea Saving Humans ha soccorso intorno alle 8.35 di questa mattina un gommone che rischiava di affondare. Sopravvissuti tutti i migranti, circa un centinaio, sono stati portati a bordo della nave: tra loro ci sono moltissimi bambini. Ora si attendono istruzioni dall’Italia.

Sono circa un centinaio i migranti salvati questa mattina dalla Mare Jonio: tra loro 26 donne di cui 8 incinta e 22 bambini con età inferiore ai 10 anni, oltre ad altri 6 minori. È questo il bilancio della Ong Mediterranea dopo il soccorso del gommone avvistato in stato di avaria questa mattina all’alba, a circa 70 miglia a Nord di Misurata. «Abbiamo individuato il loro gommone, sovraffollato, alla deriva e con un tubolare già sgonfio con il nostro radar, e per fortuna siamo arrivati in tempo per portare soccorso» si legge ne tweet pubblicato da Mediterranea all’interno del thread che ricostruisce quanto accaduto. L’imbarcazione umanitaria, dopo aver completato le operazioni di soccorso in circa un paio di ore, sta navigando ora verso Nord Ovest e aspetta istruzioni « dal centro di coordinamento marittimo italiano, cui ci siamo riferiti mentre ancora il salvataggio era in corso, in quanto nostro Mrcc di bandiera» come scrive la stessa Ong su twitter.

(Credits immagine di copertina: . ANSA)