Marco Carta, la testimonianza del vigilante: «Viavai sospetto nei camerini e nel bagno»

L’arresto per Marco Carta con l’accusa di aver rubato sei magliette dal valore di 1200 euro alla Rinascente di Milano non è stato convalidato dal giudice. La donna di 53 anni che stava con lui, infatti, avrebbe confermato tutta la sua versione, addossandosi la colpa di quanto accaduto. In ogni caso, Marco Carta resta indagato: per lui ci sarà un processo il prossimo 20 settembre.

LEGGI ANCHE > Non è stato Marco Carta a rubare le magliette per il valore di 1200 euro alla Rinascente

Marco Carta, il racconto del vigilante

Ma Corriere della Sera e Repubblica ricostruiscono ancora una volta la dinamica del furto, attraverso la testimonianza del vigilante che avrebbe seguito, passo dopo passo, Marco Carta e la sua amica all’interno del negozio nella serata di venerdì, quando si stava svolgendo l’iniziativa promozionale del Black Friday della Rinascente.

Stando alle sue parole, riportate nei verbali d’arresto, il vigilante avrebbe visto Carta entrare nel camerino, con l’amica che gli passava le maglie a una a una. Quando sono usciti da quel camerino, le maglie non c’erano più. Nei minuti successivi, lo stesso cantante sarebbe stato visto dal vigilante mentre entrava in un bagno dedicato ai clienti: proprio in questo punto del negozio, secondo il vigilante, che sarebbero stati rotti i sensori antitaccheggio. Il sistema d’allarme della Rinascente, tuttavia, prevede anche la presenza di un secondo tagliando sui capi d’abbigliamento più costosi. Sarebbe stato questo a far scattare l’allarme.

Marco Carta dovrà attendere l’esito del processo

Marco Carta ha dichiarato di non aver avuto nulla a che fare con il furto e di essere una persona onesta. Per questo motivo, il fermo non è stato convalidato. Ma la verità dei fatti verrà stabilita dal processo di settembre: in quella circostanza verranno valutati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dello store. I video potranno confermare o smentire la versione del cantante, soprattutto se confrontata con il racconto del vigilante della Rinascente di Milano.

FOTO: ANSA/CLAUDIO PERI