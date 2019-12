La richiesta di assoluzione per Marco Cappato è stata accolta. Presentata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano questa mattina durante la ripresa del processo, sospeso dopo lo scorso 25 settembre quando la Consulta aveva stabilito in alcuni casi la non punibilità del reato di aiuto al suicidio. La lettura della sentenza accompagnata da un lungo applauso.

Marco Cappato è stato assolto

Marco Cappato era indagato per aiuto al suicidio di Fabiano Antoniani conosciuto come Dj Fabo, avendolo accompagnato a morire in Svizzera nel febbraio 2017. «È una giornata storica e un grande risultato perchè la decisione della Corte realizza pienamente il significato dell’articolo due della Costituzione che mette l’uomo al centro della vita sociale e non anche lo Stato – ha commentato il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano – Ora è compito del legislatore colmare le lacune che ancora ci sono». Parole di gioia sono state pronunciate anche da Valeria Imbrogno, fidanzata di Fabiano Antoniani “dj Fabo”. «Fabiano mi avrebbe chiesto di festeggiare, siamo arrivati alla vittoria per lui: ha sempre combattuto, sono felice.- ha dichiarato ai giornalisti presenti- La battaglia continua per tutti gli altri, quando ha iniziato voleva proprio che fosse una battaglia di libertà per tutti e oggi ci è riuscito».

(Credits immagine di copertina: ANSA / MATTEO BAZZI)