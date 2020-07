Nello scorso weekend strani incroci tra Marica Pellegrinelli e Marco Borriello. Nelle ultime settimane si parla di un flirt tra i due. E a Milano, prima che entrambi andassero al mare in queste ore, i due sui social sono apparsi con la terapista dei vip Joice Rodriguez che con la sua tecnica “pancia piatta” massaggia tra gli altri: Chiara Ferragni, Giulia De Lellis, Cecilia Rodriguez e cosi via. Che sia un Marco Borriello e Marica Pellegrinelli in love?

Tra i suoi clienti anche Marica in foto sul lettino della professionista. Poi le due sono andate a mangiare un gelato e poco dopo sui social di Joice è apparso Marco Borriello.

Marco Borriello e Marica Pellegrinelli stanno insieme?

Un caso? O era lui l’accompagnatore gentiluomo di Marica… ex di Ramazzotti che oggi si professa single in cerca d’amore.

(foto di copertina: da profili Instagram di Marco Borriello e Marica Pellegrinelli)