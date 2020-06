E Manlio Di Stefano entra in competizione con il vaso (finto) di Propaganda Live

Siamo davvero al surrealismo. Ieri, per un gioco e un esperimento sulla rete che vi abbiamo spiegato qui, la trasmissione Propaganda Live aveva lanciato un contest: prendendo spunto dall’attenzione che si era creata intorno al vaso cinese esibito sulla scrivania di Luigi Di Maio in un tweet, Diego Bianchi e Makkox avevano creato un account parodia, puntando a ottenere, nel corso della puntata, più followers del sottosegretario agli Esteri, in quota M5S, Manlio Di Stefano.

Manlio Di Stefano e lo strano appello ai suoi followers sul Vaso degli Esteri

Oggi, lo stesso esponente pentastellato deve aver avvertito la competizione, dopo aver constatato il successo dell’account Vaso degli Esteri, che ha superato in due ore il numero dei suoi followers. Manlio Di Stefano aveva raggiunto 43mila like al suo account dal momento della sua iscrizione a Twitter, nell’ottobre del 2010. Tanto da pubblicare questo tweet, con un evidente intento ironico: «Il Vaso degli Esteri di Propaganda Live ha superato i miei follower. A questo punto le cose sono due: 1. Luigi Di Maio impara il cinese e si fa consigliare da lui; 2. Mi aiutate a superare il Vaso entro la prossima puntata di Propaganda iniziando a seguirmi».

Il Vaso degli Esteri di #PropagandaLive ha superato i miei follower. A questo punto le cose sono due:

1. @luigidimaio impara il cinese e si fa consigliare da lui;

2. Mi aiutate a superare il Vaso entro la prossima puntata di Propaganda iniziando a seguirmi 😂#vasoesteri #m5s pic.twitter.com/hq0InAOR24 — Manlio Di Stefano (@ManlioDS) June 6, 2020

Una call to action che, solitamente, nella gestione della comunicazione – soprattutto se si tratta di comunicazione politica – viene fortemente sconsigliata. Dire al popolo di un social network “seguitemi”, solitamente produce esattamente l’effetto contrario. E, infatti, i primi risultati non sono propriamente incoraggianti. Le reazioni al suo invito, infatti, hanno un sentiment fortemente negativo.