Cos’è il mandato professionale: definizione ed esempi

Il mandato professionale è un accordo giuridico in cui un mandante affida uno o più incarichi a un professionista, come un commercialista, un avvocato o un consulente. Il professionista, definito mandatario, si impegna a svolgere tali incarichi nell’interesse del mandante.

Come si stipula un contratto di mandato

Il contratto di mandato si concretizza nel momento in cui il mandatario accetta l’incarico proposto dal mandante. Questa accettazione può avvenire in forma espressa, attraverso una dichiarazione verbale o scritta, oppure in forma tacita, quando il mandatario inizia a eseguire l’incarico senza obiezioni.

Sebbene la legge non imponga sempre la forma scritta, è fortemente raccomandabile redigere un contratto scritto, soprattutto quando l’incarico è complesso, di lunga durata o coinvolge interessi economici significativi. Il contratto scritto offre infatti maggiore chiarezza e certezza sulle condizioni dell’accordo, prevenendo possibili malintesi o controversie future. Inoltre, in alcuni casi specifici, come la vendita di immobili o la rappresentanza in giudizio, la forma scritta è addirittura richiesta dalla legge.

Il mandato professionale, a differenza del mandato gratuito, prevede in genere un compenso per il professionista che svolge l’incarico. Il compenso può essere stabilito in modo fisso, in base a tariffe orarie o percentuali, oppure può essere determinato in base al risultato ottenuto. È importante che il compenso sia definito in modo chiaro e trasparente nel contratto, al fine di evitare equivoci e garantire una corretta remunerazione del professionista.

Mandato con o senza rappresentanza

Un aspetto importante del mandato professionale è la distinzione tra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza. Nel primo caso, il mandatario può agire in nome e per conto del mandante, compiendo atti giuridici che producono effetti direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo. Nel secondo caso, il mandatario agisce pur sempre nell’interesse del mandante, ma non può spendere il suo nome. Un esempio di mandato senza rappresentanza è quello conferito a un agente immobiliare per l’acquisto di un immobile, dove l’agente agisce per conto del cliente ma non rivela la sua identità al venditore.

Struttura di un mandato professionale

Un contratto di mandato professionale ben strutturato dovrebbe includere:

Oggetto dell’incarico: Descrizione dettagliata delle prestazioni che il mandatario deve svolgere.

Descrizione dettagliata delle prestazioni che il mandatario deve svolgere. Compenso: Specifica del compenso pattuito, che può essere fisso, variabile o una combinazione di entrambi.

Specifica del compenso pattuito, che può essere fisso, variabile o una combinazione di entrambi. Durata e recesso: Definizione della durata del mandato e delle condizioni per l’eventuale recesso anticipato da parte di una delle parti.

Definizione della durata del mandato e delle condizioni per l’eventuale recesso anticipato da parte di una delle parti. Obblighi del professionista e del cliente: Elenco degli obblighi di entrambe le parti, come la diligenza, la riservatezza e la collaborazione reciproca.

Pactum: il software per il mandato professionale

Pactum, il software sviluppato da Alias Digital, è una soluzione ideale per la gestione dei mandati professionali. Con Pactum, professionisti come commercialisti, avvocati e ingegneri possono creare, gestire e monitorare i propri mandati in modo efficiente, tenendo traccia delle attività svolte, dei compensi e dei risultati ottenuti.

In conclusione, il mandato professionale è uno strumento giuridico versatile e ampiamente utilizzato per regolare i rapporti tra professionisti e clienti. Una corretta definizione dei termini del mandato e l’utilizzo di strumenti per la gestione del mandato professionale come Pactum possono contribuire a una gestione efficace e trasparente degli incarichi professionali.